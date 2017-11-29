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29 Kasım 2017 14:35

Bosna Hersek’te eğitim derneğine TİKA’dan destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek’in Foça bölgesinde bulunan Umut Damlası Derneğine özel eğitim materyalleri desteğinde bulunuldu.

Bosna Hersek’te eğitim derneğine TİKA’dan destek

29 Kasım 2017 14:35


Umut Damlası Derneği (TraakNade-TraçakNade), Foça’da zihinsel engelli 2-30 yaş arası vatandaşlara 2010 yılından bu yana ücretsiz eğitim veriyor. Uzmanlar ve gönüllülerden oluşan kadrosu ile gruplar halinde eğitim çalışmaları yapılan dernekte zihinsel engelli kişilerin sosyal hayata uyumu için çalışmalar düzenleniyor. TİKA, etnik ayrım yapmadan zihinsel engelli Sırp ve Boşnak öğrencilere hizmet veren derneğe özel eğitim materyalleri ve donanım desteği sağlayarak, derneğin daha modern ve kaliteli şartlarda eğitim vermesine imkan sağladı.


TİKA tarafından hediye edilen modern eğitim materyalleri Foça Belediye Başkanı Radisav Mai, Foça Meclis Başkanı Izet Spahi, Gorajde Müftüsü Remzija Piti, Dernek Başkanı Jelena Vilotiç ve TİKA yetkililerinin katılımı ile Foça Umut Damlası Derneğine teslim edildi. Teslim töreninde Dernek Başkanı Jelena Vilotiç, TİKA sayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında dernekte hizmet alan zihinsel engelli kişilerin gelişmesine katkıda bulunacak özel eğitim ekipmanlarına sahip olduklarını kaydederek, söz konusu ekipmanlarla söz konusu öğrencilere temel becerilerin kazandırılması ve kullanıcıların bağımsızlığının arttırılmasının sağlanacağını belirtti.


Dil konuşma terapi bölümü öğrencisi Danijela Joviise, proje sayesinde derneğin çalışması ve hizmet kalitesinin daha da geliştirileceğini ifade etti. Jovi, derneğe teslim edilen ekipmanlar sayesinde kullanıcıların konuşma becerilerinin geliştirilmesi alanında da olumlu adımlar atabileceğini vurguladı.




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