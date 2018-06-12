Bosna Hersek’te TİKA iftarı

Saraybosna, Mostar ve Gacko’dan sonra Kiseljak ve Biyeljina’da düzenlenen iftar programlarına çok sayıda vatandaş katıldı.

TİKA tarafından donanımı sağlanan Kiseljak 1 İlköğretim Okulunda düzenlenen iftara yaklaşık 300 kişi katıldı. Kiseljak Okul Müdürü Nermin Merhemiç, konuşmasında TİKA’ya okul için vermiş olduğu desteğinden dolayı teşekkür ederek, “TİKA’nın desteği ile öğrencilerimiz bundan sonra çok daha iyi şartlar altında eğitim alabilecekler” dedi.

Kiseljak Başimamı Kenan ef. Bajri da yapmış olduğu konuşmasında TİKA’nın Bosna Hersek’te herkesin tanıdığı bir kurum olduğunu, Bosna Hersek’in genelinde çok sayıda proje gerçekleştirdiği ve bundan sonraki süreçte hep birlikte yeni projelerde yer alacaklarına kalpten inandığını dile getirdi.

Bosna Hersek’in kuzeydoğusunda bulunan Bijeljina şehrinde kendi yurtlarına dönen Boşnaklar için TİKA tarafından Bijeljina İlçe Müftülüğü işbirliği ile iftar programı düzenlendi. Bosna Savaşı’nda yıkılan ve yeniden inşa edilen Atık Camii’nin bahçesinde verilen iftarda yerel siyasetçiler ve din adamlarının yanı sıra RS Başkan Yardımcısı Ramiz Salkiç de katıldı. İftardan sonra konuşmalarını yapan Başimamı Samir Camiç, RS Başkan Yardımcısı Ramiz Salkiç ile TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı Ramazan ayının nimetlerinden, barış, hoşgörü, iyi komşuluk ilişkilerinden bahsetti.