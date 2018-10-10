Bostanda ücretsiz eğitimler devam ediyor

Çankaya Belediyesinin düzenlediği “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimleri Mutlukent'te bulunan Kent Tarım Hobi Evi'nde sürüyor. Eylül ayıyla birlikte başlayan sonbahar dönemi eğitimlerinden tüm vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor. “Bahçe Hazırlama”, “Tohum Ekimi”, “Sebze Hastalıkları” ve “Sebzelerin Doğal Yollarla Beslenmeleri” gibi konuların ardından sonbahar dönemi farklı konularla devam ediyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından her çarşamba verilen dersler kapsamında Ekim ayında “Mantarlar”, “Yağmur Hasadı”, “Evde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı” ile “Organik Pazar” konuları, Kasım'da ise “Asma Budaması”, “Meyve Ağaçlarında Budama”, “Gül ve Çalı Grubu Budaması” ile “Aşılama” konuları işlenecek. Kursiyerler, teorik eğitimlerin ardından Mahalle Bostanı'nda uygulama yaparak bilgilerini pekiştirme imkanı da bulacak.

Kent Tarım Hobi Evi Ekim ve Kasım programı eğitimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların 235 39 73 numaralı telefon ile Çankaya Belediyesine müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.