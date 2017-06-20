Boyabatlılar Derneğinden Başkan Akgül’e ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret eden, Ankara Boyabatlılar Derneği (BOYDER) Başkanı Bayram Yıldırım, ziyarette Ankara’da bulunan 8 Boyabat derneğinin federasyon çatısı altında toplanması konusunu ele aldı. Derneklerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Akgül, “İlçemizde bulunan derneklerimizin gerek sorunlarıyla gerekse istekleriyle yakından ilgileniyoruz. Boyabatlıların tek çatı altında toplanması verimlilik açısından çok daha faydalı olacaktır. Bu yapılaşma için Mamak Belediyesi olarak gerekli destekleri vereceğiz” ifadelerinde bulundu.

Ankara Boyabatlılar Derneği Başkanı Bayram Yıldırım ise, “Başkanımızla dönem dönem bir araya geliyoruz. Kendisinin Mamak için nasıl çalıştığını görüyoruz. Bizler de her türlü sorunlarımızı ve isteklerimizi başkanımıza rahatlıkla iletip sorunlarımızı çözebiliyoruz. Kendisine bu desteklerinden çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.