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06 Eylül 2018 16:50

Brahma süs tavuğu üreticileri kulüp kurdu

Türkiye’de tutkunları her geçen gün artan Brahma süs tavukçuları kulüp kurdu.

Brahma süs tavuğu üreticileri kulüp kurdu

06 Eylül 2018 16:50


Türkiye’de Brahma ırkı tavukların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla merkezi Manisa olan "Türkiye Brahma Kulübü" kuruldu. Geçtiğimiz aylarda çok sayıda kişinin katılımıyla genel kurulunu gerçekleştiren Türkiye Brahma Kulübü Genel Başkanlığına Emrah Bilgi seçildi.


Kulübün amacının Brahma ırkı tavukların yetiştiriciliğini ve damızlık teminini sağlamak olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Emrah Bilgi, “Derneğimizi üyeler arası aktivitelerde Brahma yetiştiriciliği eğitimini, görsel yarışmalarını, sağlık, kafes ve ekipmanlarının teminini, hakem teminini, hakem eğitimini, yem ve besin teminini, üyelerine destek vermek amacı ile kurduk” dedi.


Derneğin kurulması ile beraber Brahma severlerin kurumsal bir yapı etrafında toplandığını ifade eden Bilgi, derneğin en önemli amaçlarından birinin de çocuk ve gençlere kanatlı hayvan sevgisi aşılamak olduğunu dile getirdi.




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