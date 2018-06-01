Brezilya’da TİKA iftarı

TİKA’nın desteği ile Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen programa Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga ve TİKA temsilcileri katıldı. Bilal Al Ghabash Mescidi’nin başkanı Kehinde Olasunkanmi Balogun, "Bugün, burada gerçekleşen iftar için T.C. Sao Paulo Başkonsolosluğu’na teşekkür ederiz. TİKA’ya ve tüm desteklerine çok müteşekkiriz ve Allah onları korusun" ifadelerinde bulundu.

Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ise ilk defa geçen yıl bu etkinliği yaparak Brezilya’da Müslüman cemaatinin önemli bir parçası olan Afrikalılarla dostluk kurduklarını ve bu dostluğun pekiştiğini ifade etti. Gedik, "TİKA camiyi tefriş etti. Bu güzel halıları ve teknik donanımları sağladı. Artık Türkiye’nin Brezilya’da böyle dostları, güçlü bir cemaati var. Bu desteğimizi gelecek yıllarda da sürdürmek istiyoruz. İftardan sonra yardıma ihtiyacı olan Afrikalı kardeşlerimize iftar paketi dağıtacağız. Bu desteğinden dolayı TİKA’ya şükranlarımızı sunuyoruz" diye belirtti.

Başkonsolos Gedik ve TİKA heyeti iftar sonrası Sao Paulo’daki Müslüman cemaat liderleriyle bir araya geldi ve program ihtiyaç sahibi 300 kişiye erzak paketi dağıtımıyla son buldu.