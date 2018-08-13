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13 Ağustos 2018 16:17

BTK’nın ilk kadın başkanı Figen Kılıç Oldu

Resmi Gazete’de dün gece yayınlanan kararnameye göre BTK’da ikinci başkanlık görevine getirilen eski Kurul Üyesi Figen Kılıç, kurumun ilk kadın başkanı oldu.

BTK’nın ilk kadın başkanı Figen Kılıç Oldu

13 Ağustos 2018 16:17


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2018/106 sayılı kararname ile beraber, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda yeni bir görevlendirme yapıldı. Daha önce açıklanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine getirilen Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yerine Kurul Üyesi Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı. İkinci Başkanlık konumuna ise Figen Kılıç atandı. Kılıç BTK’da Başkanlık görevine getirilen ilk kadın oldu. Üyeliklere de Orhan Öge, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi.




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