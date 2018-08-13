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13 Ağustos 2018 12:06

BTK’ya Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı

Resmi Gazete’de dün gece yayınlanan bildiri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı.

BTK’ya Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı

13 Ağustos 2018 12:06


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2018/106 sayılı kararname ile beraber, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda yeni bir görevlendirme yapıldı. Daha önce açıklanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine getirilen Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yerine Kurul Üyesi Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı. İkinci Başkanlık konumuna Figen Kılıç, üyeliklere de Orhan Öge, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi.



Ömer Abdullah Karagözoğlu kimdir?


Ömer Abdullah Karagözoğlu, 1975‘te İskoçya’nın Glasgow şehrinde doğdu. 2000 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2002 ve 2004 yılları arasında İSKİ’de yazılım mühendisi olarak görev yapan Karagözoğlu, 2004’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden ve teknoloji üreten BELBİM’de sırasıyla; Yazılım Mühendisi, Proje Mühendisi, Proje Yöneticisi, Uygulama Destek Şefi ve Bilgi Sistemleri Şefi gibi görevleri yürüttü.




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