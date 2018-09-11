Bu atık piller sinema bileti hediyeli

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “sıfır atık” projesini uygulamaya devam ederken atık pillerin doğaya vereceği zararın önüne geçilmesi ve çevre farkındalığının artırılması amacıyla tüm Keçiörenli'leri “100 pil getirene sinema bileti hediye” kampanyası ile geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaya çağırıyor. 100 atık pil biriktirip getiren herkes Forum AVM'de istedikleri filmi keyifle seyretmeye hak kazanırken yaz dönemi başında başlayan kampanya ile bugüne kadar yaklaşık 500 biletin dağıtımı gerçekleştirilerek toplamda da 1.140 kilo da atık pil toplandı.

Vatandaşların geri dönüşüme teşvik edilmesi amacıyla bu kampanyayı daha önce de düzenlediklerini ve yaklaşık 3 bin kg pil topladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Atık pillerin doğaya karışması bildiğiniz gibi toprağı zehirliyor, bu pillerdeki elementler yer altı sularına karışarak da tüm canlıları tehdit ediyor. Bizler bu kampanya ile hem atık pillerin çevreye verdiği zararı hatırlatmak hem de insanımızı geri dönüşüme teşvik etmek istiyoruz. Vatandaşlarımız 100 pili Belediyemizdeki Geri Dönüşüm Danışma Merkezine teslim ettikten sonra sinema biletlerini alıyor, böylece çevre duyarlılıkları da Belediyemiz tarafından ödüllendirilmiş oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesini de başarıyla sürdürdüklerini söyleyen Ak, evden ayrıştırma uygulamasını Ankara'da ilk başlatan belediye olduklarını da hatırlattı.