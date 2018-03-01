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01 Mart 2018 10:36

Bu kitap hayat kurtarıyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sivil Savunma Haftası dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğiyle hazırlanan “Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” adlı kitabı, İsmail Erez İlkokulundaki öğrenci ve öğretmenlere dağıttı.

Bu kitap hayat kurtarıyor

01 Mart 2018 10:36


4’üncü sınıf ve üzeri için hazırlanan kitabı ilk sınıfa kendi elleriyle dağıtan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocuklara kitabı dikkatlice okumalarını tavsiye etti.



“Ülkemiz afet bölgesi”


“Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” adlı kitap ile çocukların afete hazırlık konusunda gerekli bilinci kazanmalarını hedeflediklerini söyleyen Başkan Yaşar, “Bugün güvenli yaşam konusuna öğrenci ve öğretmenlerin dikkatini çekmek ve güvenli yaşam bilincini kazanmalarına yardımcı olabilmek amacıyla bu kitabı dağıtıyoruz. Kızılay kitabın tasarımı ve içeriğini hazırladı, biz de basım ve dağıtımını üstlendik. Ülkemiz afet bölgesi, bireylerin afet konusunda yapılması gerekenleri mutlaka bilmesi gerekir. Afet olması durumunda en az can ve mal kaybıyla kurtulmanız için bu kitaptaki bilgilere ihtiyacınız olacak. Hayat kurtaran bu kitabı dikkatlice okumanızı tavsiye ediyorum” dedi.



5 bin 800 kitap dağıtıldı


İlk dağıtımın ardından Yenimahalle Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm okullarda kitap dağıtmaya devam etti.


Toplamda 15 okula giden ekipler, Yenimahalle’yi karış karış dolaşarak 5 bin 800 kitap dağıttı. Kitapların 450 adedi ise öğretmenlere ulaştırıldı.




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