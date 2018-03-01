Bu kitap hayat kurtarıyor

4’üncü sınıf ve üzeri için hazırlanan kitabı ilk sınıfa kendi elleriyle dağıtan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocuklara kitabı dikkatlice okumalarını tavsiye etti.

“Ülkemiz afet bölgesi”

“Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” adlı kitap ile çocukların afete hazırlık konusunda gerekli bilinci kazanmalarını hedeflediklerini söyleyen Başkan Yaşar, “Bugün güvenli yaşam konusuna öğrenci ve öğretmenlerin dikkatini çekmek ve güvenli yaşam bilincini kazanmalarına yardımcı olabilmek amacıyla bu kitabı dağıtıyoruz. Kızılay kitabın tasarımı ve içeriğini hazırladı, biz de basım ve dağıtımını üstlendik. Ülkemiz afet bölgesi, bireylerin afet konusunda yapılması gerekenleri mutlaka bilmesi gerekir. Afet olması durumunda en az can ve mal kaybıyla kurtulmanız için bu kitaptaki bilgilere ihtiyacınız olacak. Hayat kurtaran bu kitabı dikkatlice okumanızı tavsiye ediyorum” dedi.

5 bin 800 kitap dağıtıldı

İlk dağıtımın ardından Yenimahalle Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm okullarda kitap dağıtmaya devam etti.

Toplamda 15 okula giden ekipler, Yenimahalle’yi karış karış dolaşarak 5 bin 800 kitap dağıttı. Kitapların 450 adedi ise öğretmenlere ulaştırıldı.