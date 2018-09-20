Bu kurbağa ötmüyor

Ankara'da düzenlenen 5. Niğde Günleri'nde, Niğde'de yaşayan ve dünyada tek olan ötmeyen "Toros kurbağası" olarak bilinen "Rana Holtzi" isimli kurbağa tanıtıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Niğde Günleri'nde geleneksel tatlarıyla ve yöresel danslarıyla Ankaralılar Niğde'yle buluştu. Etkinlikte Niğde'de yaşayan ve dünyada tek olan Toros kurbağası olarak bilinen Rana Holtzi isimli kurbağaları tanıtan Mehmet Erdoğan, ''Rana Holtzi isminde tek tür kurbağayı tanıtmak için geldik. Toroslar'ın 3000 metresinde doğal yaşamda yaşayan bu kurbağa türü dünyada ötmeyen tek kurbağa olarak biliniyor. Diğer kurbağaların ötme kesesi göğüs kafesindeyken, bunların ötme kesesi sırtında. Bu yüzden kurbağalar ötmüyor'' ifadelerini kullandı.

Kurbağaların koruma altında olduklarını kaydeden Erdoğan, ''Koruma altındalar. Geri döndükten sonra kurbağaları doğal yaşamlarına geri bırakacağız. Bu kurbağalar aynı zamanda göl buz tuttuğu için kışın kış uykusuna yatan kurbağa türlerinden bir tanesi. 4-5 aylık bir süreçte göl buz tutuyor ve gölün altında kalıyorlar. Yaz geldiği zaman kış uykusundan uyanıp doğal yaşamlarına geri dönüyorlar'' şeklinde konuştu.