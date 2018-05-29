Bu sofralarda sevgi ve hoşgörü var

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’ndeki iftar sofrasında sevgi ve hoşgörü duyguları hakimdi.

Altındağ Belediyesinin düzenlediği iftar programları tüm hızıyla devam ediyor. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’ndeki iftarda dualar eşliğinde oruçlar açıldı, yemekler yendi, çaylar içildi, muhabbet edildi. Altındağlılar, iftar sonrasında Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin konuşmasını dinledi. Hayır dilekleri ile konuşmasına başlayan Başkan Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayının ve yaklaşan bayramın öncelikle ülkemize ve Müslüman topraklarına ardından tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Artık gelenek haline geldi. Altındağ’da sizlerle birlikte bu sofralarda her yıl buluşuyoruz. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın, hanelerimizden bereket hiç eksik olmasın. Altındağ eski Altındağ değil. Hepiniz bunun farkındasınız. 10 yıldır çok büyük bir değişim yaşanıyor. Çevre değişiyor ama bununla birlikte zihinler de değişiyor. Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Lütfen siz de kendi evlatlarınıza sahip çıkın, onlarla ilgilenin, eğitimlerini önemseyin. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Bu ülke onların. Bizler sadece emanetçiyiz. Ben hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler geldiğiniz için bu sofralar güzel. Bugün aramızda Ak Parti Ankara Milletvekili adayımız Zeynep Yıldız hanımefendi var, ona da hoş geldin demek ve başarılar dilemek istiyorum. İş dünyasından ve kamudan da önemli misafirlerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.”

İftara AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Zeynep Yıldız, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Mehmet Atilla Maraş, siyasiler ve bürokratlar da katıldı.