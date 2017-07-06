Bu yıl Kurban Bayramı’nda dişi hayvan kesilmeyecek

Bu çelişkinin olmaması için dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Türkiye’de ilk kez geliştirilen “etçi damızlık tavuk” ve “siyah pirinç” ile ilgili tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Faruk Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı’ndaki hayvan kesimleriyle ilgili sorular üzerine, “Kendi kendimize yetebilen bir ülke konusunda Ar-Ge desteklerini arttırdık. Amacımız milli ve yerli hayvancılık ve hayvan varlığını arttırmak, ithalatı kaldırmak. Kendi üreticimizi desteklemeyip ithalat ağırlıklı devam edeceksek bu zaten uzun yılların konusu ve rakamları veriyoruz, 1995’te 420 milyon dolarlık ithalat olmuş. Bu gerçekten milli bir meseledir, kendi hayvanımızı kendimiz üretmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı’nda dişi hayvan keselim dediğiniz zaman büyük bir çelişki meydana geliyor. Bu çelişkinin olmaması için dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek. Bu konuda bakanlık olarak bütün mülki amirlerle birlikte çok ciddi bir denetim faaliyeti içerisinde olacağız. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden çok uzak noktalara hayvan taşımaya kalkanlar gereksiz bir zahmete girmesinler. Ülkenin geleceği açısından bireysellikten çıkmamız gerekiyor, bu hayvancılık meselesidir. Yılda 3 milyona gelmiştir buzağı sayısı, bu sayıyı 5 milyona taşımak durumundayız” şeklinde konuştu.