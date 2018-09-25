Bükreş'ten Çankaya'ya kardeş kent

Romanya'nın başkenti Bükreş'in en büyük belediyesi olan Sektör 1 Belediyesi ile imzalanan protokolle kardeş kent sayısı 16'ya çıktı.

Çankaya Belediyesi yerel yönetimler alanında ülkeler ve halklar arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ilkesini benimseyerek protokol imzaladığı kardeş kentlere Romanya'nın başkenti Bükreş'in Sektör 1 Belediyesini de ekledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Sopanda, Sektör 1 Belediye Başkanı Daniel Tudorache ve beraberindeki heyet katıldı.

Taşdelen: "Bu işbirliği kardeşliğimize katkı sunacak"

Sektör 1 Belediyesini ağırlamaktan ve kardeş kent protokolü imzalamış olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya, Türkiye'de özel bir ilçe. Çünkü Cumhuriyeti'nin kurulduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir ilçe. Yine aynı şekilde tüm devlet yönetiminin yer aldığı ve Türkiye'nin yönetildiği bir ilçe. Aynı zamanda 1 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçesi. Ben bu protokolün imza aşamasına gelmesinde büyük katkıları olan Sayın Büyükelçiye teşekkür etmek istiyorum. Kendisi ziyaretinde Bükreş'te aynı Çankaya gibi özelliklere sahip bir belediyenin varlığından söz etmişti. Konuşmalarımızda Sektör 1 Belediyesi ile kardeş kent olma fikri konusunda uzlaşmaya vardık. Türkiye'nin başkenti Ankara, Ankara'nın başkenti de Çankaya'dır. Bu anlamda Çankaya ile benzer özelliklere sahip Sektör 1 Belediyesi ile Çankaya'nın kardeş olacağına ve ilişkilerimizi daha da ilerleteceğimize yürekten inanıyorum. Bu işbirliği Türk-Romen kardeşliğine katkı sunacaktır” dedi.

İki başkan arasında keyifli futbol sohbeti

Protokol öncesi iki başkanın futbol sohbeti keyifli anlar yaşattı. Taşdelen'in “Romanya bizim gerçekten kardeş gördüğümüz bir ülke. Çünkü özellikle Hagi ve Popescu'nun gelişi Türk futboluna artı değer kattı. Bu futbolcuların gelişiyle birlikte Galatasaray Avrupa Şampiyonu oldu. Halen Türkiye Futbol Milli Takımı'nın başında Lucescu bulunuyor” sözleri üzerine Sektör 1 Belediye Başkanı da belediyelerinde yer alan Rapid Bükreş'in başında Beşiktaş'ta uzun süre görev yapan Pancu'nun bulunduğunu söyledi.

Protokolün ardından konuk heyet Anıtkabir'i ziyaret etti, Çankaya Belediyesinin proje ve hizmetlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.