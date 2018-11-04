Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu açıldı

Çankaya Belediyesi, Bülent Ecevit'in adını Oran'daki parkın ardından yine aynı bölgede açılışını yaptığı buz sporları salonuyla yaşatmaya devam ediyor.

Belediye tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçiren Çankaya Belediyesi, hafızalarda 'Karaoğlan' olarak yer eden Bülent Ecevit'in adını verdiği buz sporları salonunu Ecevit'in 40 yıl yaşadığı Oran'da açtı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı Rahşan Ecevit, TBMM Meclis Başkan Vekili Levent Gök, Emrehan Halıcı, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“Tam yol ileri”

Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve her alanda yaptıklarının ya bir ilk ya da bir rekor olduğunu ifade etti. Halk yararına projeler ürettiklerini belirten Taşdelen, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bu 4,5 yılda belediye tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik. Ben projelerimizi anlatmaya Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyorum. Buna benzer bir davet İngiltere'nin başkenti Londra'dan geldi. London School of Economics ‘Değişen Dünyada Yeni Sol Politikalar' içerikli konferans düzenledi. Ve bu konferansa sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini anlatması için iki belediye davet edildi. İki belediyeden birisi İspanya'dan Barcelona ve diğeri de Türkiye'den Çankaya Belediyesi oldu. Yani bizim yaptıklarımız Londra'dan da takip ediliyor. Bizim çok projelerimiz var, onun için Çankaya'da sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçireceğimiz çok da iş var. Onun için tam yol ileri diyeceğiz. Bu tesis ile Çankaya'nın ve Ankara'nın büyük eksikliğini gideriyoruz. Dürüst ve namuslu kişiliğiyle bugün değerini herkesin anladığı bir abide şahsiyetin adını verdiğimiz salonda buz sporlarına gönül vermiş nice gençlerimiz, sporcularımız yetişecek.”

Bülent Ecevit'in sosyal demokrat anlayışın filizlenmesinde bir öncü olduğunu vurgulayan TBMM Meclis Başkan Vekili Levent Gök ise "Bu açılışın arkasında Türkiye'nin tarihi var. Burada Çankaya Belediyesi çok anlamlı bir vefayı gösteriyor. Diyor ki, ‘Bülent Ecevit'i unutmadık ve unutturmayacağız.' Sayın Belediye Başkanım sizi kutluyorum” dedi.

Buz hokeyi de yapılabilecek

Bülent Ecevit'e büyük bir vefa örneği gösterilen ve 40 yılını geçirdiği Oran'da açılan Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu, 2 bin 752 metrekare alan üzerine inşa edildi. Vatandaşların farklı sosyal faaliyetlerde bulunabilmelerine ve spor yapabilmelerine de imkan verecek tesis, 578 metrekare buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribününden oluşuyor. Buz hokeyinin yapılabileceği tesiste 147 metrekare ve 268 metrekareden oluşan toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği iki çok amaçlı stüdyo da bulunuyor. Stüdyoların aerobik, pilates gibi farklı aktiviteler için de kullanılabileceği tesiste ayrıca 270 metrekarelik kafe ve restoran da misafirlere hizmet verecek.

Açılışın ardından tesisi gezen konuklar; milli sporcular Sıla Saygın, Alp Töreovalıoğlu ve minik sporcu Ateş Ahıskal'ın buz pistindeki gösterisini izledi.