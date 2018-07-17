Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 11:38

Bülent Ecevit Spor Tesisi’ne çocuk jimnastik salonu

Yenimahalle Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde çocukların bedensel gelişimi için profesyonel çocuk jimnastik salonu açıldı.

Bülent Ecevit Spor Tesisi’ne çocuk jimnastik salonu

17 Temmuz 2018 11:38


Yenimahalleli vatandaşların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanması ve sağlıklı bireyler olarak yaşaması amacı ile Turgut Özakman, Hacı Sabancı ve Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde spor dersleri ve yaz etkinlikleri devam ediyor. Bunun yanı sıra Belediye, Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde çocuk jimnastik salonu açtı. 3-10 yaş arası Yenimahalleli çocukların jimnastik eğitimi göreceği ve alanında uzman spor hocaları tarafından ders alacağı Çocuk Jimnastik Salonu için kayıtlar devam ediyor.



“Çocuklarımız evlerde kapalı kalmasın, spor yapsın”


Yenimahalle Belediyesi olarak yapılan hizmetlerle çocukların ve gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerinin amaçlandığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemize birçok spor salonu ve yüzme havuzu kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların tümü Yenimahalle sakinlerinin mutlu ve huzurlu bir ilçede yaşaması, yaşadığı ilçeden, mahalleden keyif alması düşünülerek hazırlanmaktadır. Çocuklarımız için yapılan projeler de bunun bir parçasıdır. Çocuklarımız yaz aylarında evlerde kapalı kalmasın, spor yapsın, sokağa çıksın istiyoruz. Bu nedenle spor merkezlerinde yapılan bu etkinlikler ve kurslar bizim için büyük anlam ifade etmektedir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç