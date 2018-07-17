Bülent Ecevit Spor Tesisi’ne çocuk jimnastik salonu

Yenimahalleli vatandaşların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanması ve sağlıklı bireyler olarak yaşaması amacı ile Turgut Özakman, Hacı Sabancı ve Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde spor dersleri ve yaz etkinlikleri devam ediyor. Bunun yanı sıra Belediye, Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde çocuk jimnastik salonu açtı. 3-10 yaş arası Yenimahalleli çocukların jimnastik eğitimi göreceği ve alanında uzman spor hocaları tarafından ders alacağı Çocuk Jimnastik Salonu için kayıtlar devam ediyor.

“Çocuklarımız evlerde kapalı kalmasın, spor yapsın”

Yenimahalle Belediyesi olarak yapılan hizmetlerle çocukların ve gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerinin amaçlandığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemize birçok spor salonu ve yüzme havuzu kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların tümü Yenimahalle sakinlerinin mutlu ve huzurlu bir ilçede yaşaması, yaşadığı ilçeden, mahalleden keyif alması düşünülerek hazırlanmaktadır. Çocuklarımız için yapılan projeler de bunun bir parçasıdır. Çocuklarımız yaz aylarında evlerde kapalı kalmasın, spor yapsın, sokağa çıksın istiyoruz. Bu nedenle spor merkezlerinde yapılan bu etkinlikler ve kurslar bizim için büyük anlam ifade etmektedir” dedi.