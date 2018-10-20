Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, “Belirli bir fark ile net bir galibiyet aldık" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, evinde karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'a 74-66 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Gören, açıklamalarında şunlara yer verdi:

“Oyuncularıma çok teşekkür ederim. Bu sene Süper Lige yükseldik. Dolayısıyla oyuncuların Çarşamba, Cumartesi, Salı, Pazar maçlarının temposuna alışmamız biraz yorucu oluyor. Zorlu fikstürden geçiyoruz. Avrupa kupasında uzak mesafeler oldu. Geçen hafta çok büyük mücadele sonucunda Fenerbahçe'ye son dakikalarda kaybetmiştik. Bizim ligdeki pozisyonumuzu korumamız ve yukarıdaki grupta yer alabilmemiz için önemli bir maçtı. Maçın başından itibaren çok istekli arzulu oyun oynadık. Toplantılarda konuştuğumuz her şeyi takım harfiyen uyguladı. Özellikle 3. Periyotta savunma kaynaklı skorlarla belirli bir sayı üstünlüğüyle elimize alarak çok rahatladık. Yorgunlukla birlikte aşırı kazanma isteği maçın sonunda hepimizi biraz baskı altına aldı. Beşiktaş'ın baskına karşılık veremedik. Belirli bir fark ile net bir galibiyet aldık.

Türk Telekom basketbolcusu Ender Arslan ise, Beşiktaş karşısında galibiyet geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Arslan, “Bizim için kritik bir maçtı. Zorlu bir fikstürden çıktık. Eurocup zorlu deplasmanlar, ligde de Sakarya galibiyetinden sonra Fenerbahçe'ye karşı da iyi mücadele ettik. Kaybettiğimiz maçların birçoğunu kazanma noktasına da getirmiştik ama sonuca gidemiyorduk. Bu maç bizim için çok önemliydi. Çok iyi mücadele ettik. Son 5 dakika biraz yorulduk. Onun etkisiyle de hücumda yavaşladık. Açtığımız farkı korumaya çalıştık. Bugün en önemli şey galip gelmekti. Bunu başardığımız için çok mutluyuz” dedi.