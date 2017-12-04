Buray, Yenimahalle’de engelliler için sahneye çıktı

Program, salonu hınca hınç dolduran muhteşem kalabalığın hep bir ağızdan 10’uncu Yıl Marşı’nı söylemesiyle başladı. Anakent Sağırlar Derneği öğrencilerinin işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okumasının ardından Yenimahalle Belediyesi yüzme antrenörleri engelli temalı lirik dans gösterisiyle hünerlerini sergiledi.

“Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız”

Engelli dostu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kısa bir konuşma yaparak, “Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. Bu yüzden engellileri de sağlıklı bireylerden ayrı görmemeliyiz. Onlara her zaman destek olarak, sosyal ve kültürel alana dahil olmalarını sağlamalıyız. Biz Yenimahalle’yi 7’den 70’e herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

3 bin kişilik dev koro Buray şarkılarını söyledi

Sıra pop müziğinin beğenilen yorumcusu Buray’a geldiğinde salonu dolduran 3 binden fazla Başkentli dev bir koro oldu. Buray; Ay Parçası, Sahiden, Kimsenin suçu yok gibi hemen herkesin bildiği 20’den fazla şarkısını Yenimahallelilerle hep bir ağızdan söyledi. Konukları selamlayan sanatçı, “En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi olduktan sonra hiçbir şey sınıflandırılamaz” dedi.

Buray sevilen şarkısı “Mecnun”u sahnede özel eğitim kurumlarının öğrencileri ile birlikte yorumladı. Engelli dostlarıyla mikrofonu paylaşan Buray, konserin finalini ise Başkan Yaşar’la birlikte “Aşk mı lazım” şarkısıyla yaptı.

Konserin sonunda sanatçıyı tebrik eden Başkan Yaşar, günün anısına YENİMEK kursiyerlerinin yaptığı el emeği gör nuru bir ürünü Buray’a hediye etti. Ayrıca, 20 engelliye tekerlekli sandalye, programa katılan tüm engelli bireylere ise günün anısına hediyeler verildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan vekili Kayhan Yüreğir, meclis üyeleri, muhtarlar ve 3 bini aşkın Başkentli katıldı.