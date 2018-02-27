Kamu görevlilerimizin haklı talepleri karşılanmalı, bozulan çalışma barışı yeniden tesis edilmedir” dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Vergi Haftası’nı sadece Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının üst yönetiminin kutladığını belirten Yanbaz, kamu görevlilerinin yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle haftayı kutlayamadığını söyledi. Ekonominin can damarı olan devletin gelirlerini toplama işleminin kamu görevlileri tarafından yapıldığına dikkat çeken Yanbaz, “Her yıl milyarlarca lira vergiyi toplayan, milyarlarca lira değerindeki evraklara büyük bir risk alarak imza atan kamu görevlilerimiz, ülkemiz ve milletimiz için ter akıtmakta ancak emeğinin karşılığını alamamaktadır. Ülkemiz ekonomisiyle övünmemizi sağlayan kamu görevlilerimizin emekleri, yöneticiler tarafından görmezden gelinmektedir. Maalesef yöneticiler, kamu görevlilerinin sorun ve taleplerine kulak tıkamaktadır. Verilen sözler tutulmamaktadır” dedi.

“Kamu görevlilerimize verilen sözler tutulmalı”

Özellikle kurum içi gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı sınavları üzerinde duran Yanbaz, “Hatırlanacağı üzere yaptığımız görüşmeler ve eylemlerimiz sonucunda Maliye Bakanı Naci Ağbal geçtiğimiz yıl referandum öncesinde Kurum İçi Uzmanlık Sınavı Kanun Tasarı Taslağı’nın hazırlanıp Başbakanlığa gönderildiğini duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından herhangi bir gelişme yaşanmadı. Kamu görevlilerimizin beklentilerine artık cevap verilmelidir. ‘Çalışma yapıyoruz, sona gelindi’ şeklinde açıklamalarla kamu görevlilerimiz oyalanmamalıdır. Verilen sözler tutulmalı, kurum içi gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı sınavları acilen açılmalıdır” diye konuştu.

Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin emeğinin ve alın terinin karşılığını istediklerini vurgulayan Yanbaz, “İş yoğunluğunun, iş riskinin ve sorumluluğun fazla olduğu Maliye Bakanlığındaki çalışanlar, ek ödemelerden yararlandırılmalıdır. Mali hizmetler sınıfı oluşturularak, genel müdürden yardımcı hizmetliye kadar tüm personelin ek göstergeleri yeniden düzenlemelidir. Büyükşehirlerde görev yapan çalışanlara büyükşehir farkı verilmelidir. Tüm birimlerde fazla mesai yapan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlileri, genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. Şoför kadrosunda çalışan personele veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu sınavsız verilmelidir. Bu talepler, kamu görevlilerimizin haklı talepleridir. Kamu görevlilerimizin moral ve motivasyonunun yükseltilmesi için yöneticiler artık kör, sağır ve dilsizi oynamaktan vazgeçmelidir. Kamu görevlilerimizin haklı talepleri karşılanmalı, bozulan çalışma barışı yeniden tesis edilmedir” şeklinde konuştu.