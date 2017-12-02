Büro Memur-Sen, Kalkınma Bakanı Elvan’la görüştü

TÜİK’teki 4/C’lilerin yıllık çalışma süresi 12 aya çıkarılmalı, personelin moral ve motivasyonunu bozan her yıl sözleşme imzalama uygulamasından vazgeçilmelidir” dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz, Genel Başkan Vekili Ahmet Sefa Özşahin ve Genel Başkan Yardımcısı Turan Çetinkaya ile birlikte Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret etti. Yanbaz, görüşmede bakanlık ve TÜİK’teki kamu görevlilerinin sorun ve taleplerini Bakan Elvan’a iletti.

Özellikte TÜİK’teki 4/C’liler üzerinde duran Yanbaz, Türkiye için önemli olan istatistiki bilgilerin kurumdaki 4/C’lilerin özverili çalışmalarıyla toplandığını belirterek, 4/C’lilerin mali, özlük ve sosyal haklarının hak ettikleri noktada olmamasını eleştirdi.

Taşerona kadro verilirken 4/C’lilerin de mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yanbaz, “Maalesef 4/C’lilerin aldıkları ücret düşük. 30 günden fazla rapor alamıyorlar. Kısacası mali ve özlük hakları yeterli değil. Taşerona kadro verilirken 4/C’lilerin dikkate alınmaması haksızlık ve adaletsizliktir. 4/C’liler hak ve adalet için mutlaka kadroya geçirilmelidir. Diğer yandan kamudaki diğer 4/C’lilerin yılbaşında sözleşme yenileme uygulaması kaldırıldı ancak TÜİK’te hala devam ediyor. 4/C’lilerin yıllık çalışma süresi 12 aya çıkarılmalı, personelin moral ve motivasyonunu bozan her yıl sözleşme imzalama uygulamasından vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yanbaz, taleplerle ilgili konuşmasına şöyle devam etti:

“TÜİK’te istatistikçi, matematikçi, mühendis ve programcı olarak görev yapan kadro karşılığı sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri, Kalkınma Bakanlığı’nda kadro karşılığı sözleşmeli statüde görev yapan emsali personelin ücret düzeyine yükseltilmelidir. Aynı zamanda istatistikçi, matematikçi, ekonomist gibi lisans düzeyinde eğitim sonucu ihraz edilen unvanlarda görev yapan personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın TÜİK Uzmanlığına geçirilmelidir.”

Kalkınma Bakanı Elvan ise görüşmeden memnuniyet duyduğunu ifade etti. 4/C’lilerin durumunu yakından takip ettiğini belirten Elvan, sorunların çözümü için elinden geleni yapacağını söyledi. Elvan, istatistikçi, matematikçi, mühendis ve programcı kadrolarındaki kamu görevlilerinin durumlarıyla ilgili de gerekli birimlere talimat vereceğini kaydetti.