Büro Memur-Sen ‘Şehit Yakınları ve Gaziler Kolu' kurdu

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) ‘Şehit Yakınları ve Gaziler Kolu' kolu kurarak faaliyetlerine başladığını bildirildi. Büro Memur-Sen'den yapılan açıklamada, oluşturulan ‘ Şehit Yakınları ve Gaziler Kolu' ile kamuda istihdam edilen şehit yakınları ve gazilerinin yaşadıkları problemlerin çözülmesi için çalışmalar gerçekleştirileceği ve ayrıca tüm şehit ve gazi ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi için gayret gösterecek bir kol oluşturduğu bilgisi verildi.

Büro Memur -Sen Genel Merkezinden yapılan açıklamada oluşturulan Şehit Yakınları ve Gaziler Kolu üyeleri Genel Başkan Yardımcıları Metin Yılancı, Bekir Turhan, Turan Çetinkaya ve Feyim Bingöl den oluşan heyet Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyarette Genel Başkan Vecdi Yanbaz'ın şehit yakınları ve gazilerin ülkenin, devletin ve milletin gurur kaynağı olduklarını belirterek, Büro Memur-Sen Genel Merkezi bünyesinde çalışacak olan Şehit Yakınları ve Gaziler Kolu yapılacak Yönetim Kurulu toplantısından sonra resmi kuruluşunu tamamlamış olacağını bildirdi. Yanbaz, “Milli hassasiyetlerimizin en başında gelen şehitlerimizin bizlere bıraktıkları emanetler olan yakınları bu milletin gönlünün baş tacıdır. Bu vatan ve ay yıldızlı bayrak için canlarını feda eden kahramanların yakınlarına sahip çıkmayı kendimize en önemli görev addetmekteyim. Bu çerçevede kamuda istihdam edilen şehit yakınları ve gazilerimizin sorunlarını yakından takip edecek, yaşanan problem ve sıkıntılarına ivedilikle müdahale edecek bir Şehit Yakınları ve Gaziler Kolu'nu Büro Memur-Sen bünyesinde oluşması için gerekli zemini hazırlayarak çalışmalara başladık. Bu bağlamda, bu topraklar için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden vatan evlatlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle anarken, milletimizin manevi değerlerine sıkıca bağlı olan Büro Memur-Sen olarak onların emanetlerine her alanda sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” dedi.