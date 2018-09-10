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Burundi Genelkurmay Başkanı Nıyongabo, Genelkurmay Başkanı Güler'i ziyaret etti

Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Nıyongabo, 10 Eylül 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i ziyaret etti.

Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Nıyongabo, 10 Eylül 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.


TSK'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyaret esnasında; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Burundi Cumhuriyeti Hükümeti adına, Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Nıyongabo ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından imzalandı.

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