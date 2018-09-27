Büyük ozan Neşet Ertaş'a vefa konseri

yıl dönümünde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Vefa Konseri” ile anıldı.

Eserlerin düzenlemesini Mehmet Erdemli'nin yaptığı, Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, anma gecesinde “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerini seslendirdi. Türk Halk Müziği sanatçıları Afşin ve Derya Karakayış çifti, ozanın dillerden düşmeyen türkülerini sevenleriyle buluşturdu. Sinevizyon eşliğinde Neşet Ertaş'ın kendi sesinden hayatını anlattığı görüntülerin de yayınlandığı konserde sanatçı dakikalarca ayakta alkışlanırken, duygusal anlar da yaşandı. Büyük ozan Neşet Ertaş'ın “Gel Yanıma Gel”, “Leyla”, “Niye Çattın Kaşlarını”, “Karadır Bu Bahtım Kara”, “Kendim Ettim Kendim Buldum”, “Neredesin Sen”, “Zülüf Dökülmüş Yüze” ve “Yalan Dünya” adlı türküleri salondakiler tarafından sanatçılarla birlikte seslendirildi.

“Ertaş'ın eserleri nesilden nesile aktarılmalıdır”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, sazın ve sözün ustası Neşet Ertaş'ı rahmetle andıklarını belirterek, “Bozkırın Tezenesi, gönül adamı, Anadolu'nun yetiştirdiği büyük halk ozanı Neşet Ertaş, hayatı boyunca sevgiden, dostluktan ve kardeşlikten yana olmuş bu vatanın has evladıdır” dedi.

Ertaş'ın kendi sözü olan “Bu yalan dünyadan” 6 yıl önce göçüp gittiğini ifade eden Yılmaz, usta sanatçının eserlerinin nesilden nesile aktarılması gerektiğini ve gelecek nesiller tarafından bilinip sevilmesi amacıyla bu konserlere devam edeceklerini söyledi.