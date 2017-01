Büyükelçiler Çankaya Köşkü’nde

Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na anayasa konusunun büyükelçilere anlatılması konusunda öneride bulunarak, "Bu konuyu ayrı bir başlık altında arkadaşlarımıza, ilgili uzmanlarımız, bakanlarımız anlatsınlar. Görüyorum ki dış dünyada da buna karşı bir ilgi var" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "9. Büyükelçiler Konferansı" dolayısıyla Çankaya Köşkü’nde verdiği öğle yemeğinde büyükelçilerle buluştu. Yıldırım, 2023’de doğru milli değerler ve küresel hedefler başlığıyla düzenlenen bu konferansın hayırlı olmasını diledi. 2016’nın geride kaldığını ve kolay bir yıl olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye için, genel olarak dünya için de ciddi sıkıntıların yaşandığı bölgesel sorunların, ekonomik krizlerin devam ettiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bunlar arasında mensubu olduğumuz ve sizlerin yurt dışında gururla temsil ettiğiniz ülkeniz için Türkiye’miz için en büyük bıraktığı iz 15 Temmuz darbe girişimi. 15 Temmuz darbe girişimi, 2016 yılına damgasını vuran, en önemli yaşadığımız olaydır. 15 Temmuz darbesinin bir farkı var, o fark da şudur ilk defa Türkiye’de silahlı asker kılığına girmiş, FETÖ terör örgütlerinin mensupları bu ülkenin tankını, tüfeğini, helikopterini gaspederek milletin üzerine ateş açmışlar ve milletin göğsünü bu silahlara siper etmesiyle bu alçak emellerine ulaşamamışlardır. Belki de dünyada bunun başka bir örneği yoktur" ifadelerini kullandı.

Milletin darbecilere darbeyi vurduğunu anlatan Yıldırım, Türk milletinin bir demokrasi destanı yazdığını, 15 Temmuz’da ikinci istiklal mücadelesini açık ve net bir şekilde kazandığını söyledi. Milletin, Türkiye’nin geleceğini alçaklara çiğnetmediğini ve karartmadığını belirten Yıldırım, Türkiye’nin savunmasında, bekası için mücadele eden bütün şehitleri bir kez daha rahmetle andığını kaydetti.



"Terörle mücadedeleki başarının sırrı iş birliğidir"

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi en az 15 Temmuz’daki alçak girişimini akamete uğratılması kadar önümüzde bir konu daha var. 15 Temmuz sonrasında olup bitenleri dünyaya en doğru şekilde anlatmak. Bu alçak terör örgütünün aslında darbede, yenilmesine rağmen algı operasyonları bütün dünyada devam ediyor ve bunların, sadece bunların değil, diğer bölücü terör örgütlerinin de, PKK’nın da yine algı operasyonları Avrupa ağırlıklı olmak üzere devam ediyor. bugün DEAŞ da PKK da Avrupa’da terör örgütü olarak tanınıyor. DEAŞ’ın propagandasına Avrupa’da izin veriliyor mu? Onların bayrakları, teröristlerin resimlerini görebiliyor musunuz? PKK’nın bayrağını da reklamını da Avrupa’nın her yerinde görüyoruz. Dostumuzu, müttefikimiz Avrupa terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. PKK’ya gelince müsamahakar, DEAŞ’a gelince müsamahakar değil, terör örgütlerinin hepsi aynı merkezden yönetilir, bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü yok edemezsiniz. Böyle bir gaflet içerisinde olmayın. Terörle mücadeledeki başarının sırrı, iş birliğidir. Birlikte harekettir. Bilgi paylaşımıdır. Terör örgütleri arasında ayrım yapmamaktır."

"Sizler yurt dışında 200 civarında ülkede Türkiye’nin bayrağını dalgalandırıyorsunuz" diyen Yıldırım, "Ülkemizin oralardaki gururusunuz. Tabii ki işlerinizin kolay olmadığını biliyoruz çünkü Türkiye bugün tek boyutlu değil, birçok boyuta sahip bir mücadeleyi tek başına sürdürmek mecburiyetindedir. Türkiye bir asimetrik saldırı altındadır. Bir yandan PKK terör örgütü bir yandan DEAŞ terör örgütü bir yandan da FETÖ terör örgütüyle aynı anda kapsamlı bir mücadele yapıyoruz. Birçok ülke terörle özellikle DEAŞ terör örgütüyle mücadelenin sadece lafını yapıyor. Fırat Kalkanı ile Suriye’de, Başika’da, Irak’ta ve Türkiye’de gerçek anlamda bu terör örgütüyle mücadeleyi Türkiye yapıyor. bunu artık dünya görmelidir, görmek mecburiyetindedir. Türkiye, bölgenin istikrarı için çok büyük mücadele veriyor. Bizim hedefimiz ve amacımız dış politikada dostlukları artırmak, düşmanlıkları artırmak. Bunu yaptığımız zaman bölgenin huzurun, istikrarını, güvenliğini sağlayacağız aynı zamanda küresel barışa anlamlı katkı vermiş olacağız. Bunun da ötesinde milyonlarca günahsız insanın geleceğini kurtaracağız. Bütün etrafımıza bakalım, ateş çemberi ama biz Suriye’de 5-6 senedir koalisyon güçleri var, Rusya var İran var ama Suriye’de durum gittikçe kötüye gitti. Sonunda inisiyatif almak ve ülkenin acılarını sona erdirmek için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz çok daha aktif rol aldı. Ateşkesi başlattık. Bu, bir adım. Tekrar o mazlum, mağdur, günahsız insanların geleceğe yönelik umutları yeşerdi. Bununla da kalmadık, bu ateşkesi BM’ye taşıyarak bütün dünyaya mal ettik. Burada tekrar bir iş kazası yol kazası yaşamazsak, bundan sonrası siyasi çözüme giden yol olacak" açıklamasında bulundu.



"Sırtımızı sıvazlamaktan başka hiçbir şey yaptıkları yok"

Türkiye’de 200 bine yakın bebeğin gözlerini dünyaya açtığını anlatan Yıldırım, "Bu korumasız insanların bu savaşta bir günahı yok. Onlar bu anlamsız savaşın bedelini ödüyorlar. Onun için ’insanlık ölmedi’ diyoruz ve bunları bağrımıza basıyoruz. Ekmeğimizi paylaşıyoruz zor günlerinde komşumuza yardımcı oluyoruz. Dünyaya bakıyoruz, Türkler hakikaten örnek bir ev sahipliği yapıyor, sırtımızı sıvazlamaktan başka hiçbir şey yaptıkları yok. Avrupa ülkeleri bol bol konuşuyor. Bırakın konuşmayı kardeşim, siz de gelin bir el atın, yük alın. Bu tehlike, bu yük sadece Türkiye’nin sırtında kalmamalı. Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den başlar. Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz. Terörün olmadığı yer mi var? Bizde bir olay oluyor, bir gün sonra Avrupa’da oluyor. Terör karşısında güvenli ülke yok. Her ülkenin güvenliği ve güvensizliği aynı konuma gelmiştir. Onun için bana değmeyen yılan bin yaşasın anlayışı artık terk edilmek mecburiyetindedir. El birliği yapacağız, birlikte olacağız. Terörü cesaretlendirecek, hal ve hareketlerden süratle vazgeçeceğiz. Özellikle Avrupa’da görev yapan büyükelçilerimize büyük görev düşüyor. Avrupa geç intikal ediyor. Özellikle iç siyasetteki belirsizlik, seçim dönemi de ilave olunca, burada bu işin boyutlarını anlatmak çok kolay olmuyor" diye konuştu.



"Bu algı operasyonunu kırmamız lazım"

Yıldırım, "Sizlerin sadece resmi temaslarda değil ve bulunduğunuz ülkelerdeki medyayı, diğer paydaşları da araştırarak, ziyaret ederek, ikili çoklu çeşitli etkinlikler organize ederek mutlaka bu algı operasyonunu kırmamız lazım. Buraya gelinceye kadar başka düşünüyorlar, bizlerle konuşunca, vatandaşla konuşurken ya biz böyle bilmiyorduk. Demek ki daha fazla gayret göstermemiz lazım. Bu algı operasyonunu kırmamız lazım. Algı ile olgu dışarıda aynı değil. Bunun tesadüfü olduğunu düşünmeyin, burada bir yapı, organizasyon var, bu organizasyon çalışıyor bu FETÖ’cüler o paraları şimdi algı operasyonu yapmak, Türkiye’nin ekonomisi, güvenliğine zarar verecek her türlü faaliyetler oluk oluk para harcıyorlar. Kimin parasını? Bu vatandaşın parasını harcıyorlar ama hazırın ardı tez gelir. O da bitecek. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti’ne kafa tuttular derslerini aldılarsa nerede olursalar olsunlar, yapacağımız diplomatik temaslarla, faaliyetlerle bunların varlığını yok etmek, Türkiye’ye düşmanlık edenlerin hak ettikleri cezayı verecek güce bu ülke sahiptir" dedi.



"Avrupa Birliği’ne girişin provasını Kıbrıs’ta başlatabiliriz"

Balkanların umudunun Türkiye olduğunu belirten Yıldırım, bölgede ve ülkede güçlü olunmaya devam edileceğine dikkati çekti. Kıbrıs’la ilgili görüşmelerin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum tarafının arasında görüşmeler devam ediyor. Birtakım alınan mesafeler var, anlaşılan konular var ama tabii Türkiye’yi ilgilendiren tarafı da var. Adada adil, eşit, bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Sadece toplumların birbirlerine güvenleri yetmez. Geçmiş dönemlerde yaşanan acı tecrübelerin dışında her şeyin teminat altına alınması lazım. Teminat da Türkiye’dir. Rum tarafı için de Yunanistan’dır. Dönüşümlü başkanlığın oluşacak şekilde tesis edilerek sürdürülmesi en büyük dileğimizdir. burada Avrupa Birliği geçen sefer olduğu gibi işin kenarında durmamalı. 2004’teki işte bize kazık attılar, daha doğrusu Kıbrıs Türk tarafına kazık attılar. Burada bir çözüm olacaksa, Türk tarafı Rum tarafı birliğinin aynı anda üyesi olacaksa bu dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım. Siz Kıbrıs’ı Kıbrıs Türk tarafını AB’ye sokmuş oluyorsunuz. Orada bir adaletsizlik olmaması lazım. Serbest dolaşımın mutlaka Türkiye’de sağlanması lazım. Avrupa Birliği’ne girişin provasını Kıbrıs’ta başlatabiliriz" şeklinde konuştu.



Büyükelçilere seslendi

Büyükelçilere seslenen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Siz gittiğiniz bölgede sadece bizim diplomatik temsilcilerimiz olarak kendinizi görmeyin. Siz ülkemizin her bakımdan birer mümessilisiniz. Diplomatik, siyasi alanda bizim mesajımızı ileteceksiniz. Sorunlarımız varsa çözüm yoluna gideceksiniz. Ülkemizin daha iyi tanıtılması, olacak yatırımların sağlanması için birer işadamı gibi bulunduğunuz ülkede ziyaretler yapacaksınız, oranın yatırımcılarını Türkiye’deki imkanları tanıtacaksınız. Türk yatırımcıların o bölgede verebilecekleri katkıyı, bütün bunları yapabilirsiniz."

Bölgesel işbirliklerinin mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanını onun için biz yapıyoruz. Bu hava olsun diye yapılan proje değil. Bu dünyadaki zenginliğin batıdan doğuya doğru hareket etmesinin doğal bir sonucudur" şeklinde konuştu.



Berlin Havalimanı örneği

"Bizim yeni İstanbul Havalimanı, Berlin Havalimanı’nın hikayesine benzemeyecek" diyen Yıldırım, "Benzemez. Şimdi bizim bir Keçiören Metromuz vardı, aşıklara konu olmuştu, aşkımız hiç bitmesin Keçiören Metrosu olsun diye, o bitti. Şimdi, Berlin Havalimanı için söylüyorlarmış, aşkımız hiç bitmesin Berlin Havalimanı gibi olsun. İstiyorlarsa yardım, gider onu da yaparız, bu kadar basit yani" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği sürecine değinen Yıldırım, "Şimdi, tekrar AB Bakanımız, Dışişleri Bakanımız temaslarını sürdürüyorlar. Bizden istedikleri bazı şeyler var, bunların yapılabilecek olanları var, ama hiç konuşamayacağımız birşey var, terörle mücadele yasasının değiştirilmesi. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Amansız bir mücadeleye girmişiz. Avrupa ülkelerine alınganlığımız şudur, FETÖ darbe girişiminden sonra yüksek sesle kınamak yerine darbecileri fazla hırpalamayın demeleri bizim kanımıza dokunur, böyle bir şey olamaz. Önce darbeyi hiç tereddüde mahal bırakmadan kınayacaksınız, sonra da Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna sonuna kadar inanacaksınız. Hukuk dersine Türkiye’nin ihtiyacı yok. İşinize geldiği zaman şuna dokunmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Biz söylediğimiz zaman bu hukukun işi biz karışamıyoruz. Orada da tam bir çifte standart. Efendim yargı. Hukuk devleti her ülke için geçerli. Hiç kimse kendi hukukunu başka ülkenin hukukundan daha üstün görmesin. İlişkilerimiz karşılıklı saygı, birbirlerimizin hakkına hukukuna riayet etme suretiyle devam edecek. Biz diyoruz ki AB, Türkiye’yi üyelik meselesinde bir lütuf olarak görmesin. AB’nin Türkiye’ye bizim AB’den daha fazla ihtiyacı var. AB, Türkiye ile daha güçlü hale gelecek, içinde bulunduğu krizleri daha kolay aşacak. Avrupa gelecek vizyonunun yeniden gözden geçirilmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği’nde süreçlerin yavaşladığını ve bürokrasinin çok fazla hantallaştığını anlatan Yıldırım, "Bu da birliğin gelecek vizyonunu der demez etkiliyor. Önümüzde bu FETÖ mücadelesi birinci konumuz, bulunduğunuz her ülkede yılmadan, yorulmadan bu mücadeleyi yapacaksınız. Bu iş bitmiş değil. Bu sadece bizim için tehdit de değil, bu aynı zamanda bulunduğunuz ülkeler için de büyük bir tehdittir. Bu farkındalığı oluşturmak en önemli önceliğimizdir. İkinci de ülkemizle bulunduğunuz ülkeler arasındaki ilişkileri nasıl çeşitlendiririz, geliştiririz. Diplomatik ve siyasi ilişkilerin ötesinde ekonomik anlamda ilişkilere nasıl bir boyut katarız. Buna özellikle kafa yormanızı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anayasa değişiklik teklifine ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, "Bu çalışma daha önceki anayasa değişikliğinden biraz farklı. burada biz hükümet sistemini değiştiriyoruz. Yani parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz" dedi.

Anayasa konusundaki kararı milletin vereceğini anlatan Yıldırım, "Bu diğer başkanlık sistemlerine göre biraz yeni bir boyut. Bunun da sonuçlarını göreceğiz. Ülkenin daha demokrasinin gelişmesi, çözüme yönelik uzlaşma kültürünün daha da artmasına vesile olur diye düşünüyoruz. Bununla ilgili de mutlaka size sorular gelecektir, efendim nasıl bir sistem değişikliği yapılıyor, bu nedir? Bu sorulara ilk ağızdan sizin en iyi cevapları vermeniz lazım. Sizden bunu bekliyoruz onun için sistem ne getiriyor, ne götürüyor, bunu ayrı bir başlık altında Dışişleri Bakanımıza ben öneriyorum, bu konuyu ayrı bir başlık altında arkadaşlarımıza, ilgili uzmanlarımız, bakanlarımız anlatsınlar. Görüyorum ki dış dünyada da buna karşı bir ilgi var. Bunu da yine bizim o bildik örgütler istismar etmek için hazırlık içerisine girmiş vaziyetteler. Onlar hareket etmeden siz hareket edin ve bunu anlatın. Türkiye’nin doğru tanıtılması, algı operasyonlarına maruz kalmaması için elinizden ne geliyorsa onu yapacaksınız. Bu konuda ne imkan, ne ihtiyacınız varsa hazırız. Şundan adım kadar eminim, Türkiye aleyhinde yapılabilecek her türlü faaliyet bizden daha fazla sizi rahatsız eder. Bunu biliyorum, onun için yapacağınız iş burada çok aktif olmanız. Tepkinizi hemen vermeniz, kaynağını bulmanız. Bu mücadelede kararlılığınızı her geçen gün artırmanızdır" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Önümüzde artık ülkeler mutlak üstünlükleriyle öne geçemeyecek. Mukayeseli üstünlük artık önemli hale geliyor. Her petrolü, doğalgazı olan en önde değil ama iyi yetişmiş insanı olan üretken katma değer üretebilen yenilikçi teknolojileri ıskalamadan geliştiren ülkeler bir adım öne çıkıyor. Türkiyemizin bundan sonraki hedefi, harcı alem işlerle değil katma değeri yüksek işlere daha fazla zaman ayırması, kaynak ayırması. Alın teriyle akıl terini birleştirerek bir adım öne çıkmasıdır. bunun için güzel tedbirler aldık. Yatırımcılar için güzel önlemlerimiz var."