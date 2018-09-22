Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Otonomi'yi ziyaret ederek, galeri esnafıyla istişarelerde bulundu

Dr. Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Akyurt'ta bulunan Otonomi'ye ziyarette bulunarak, galeri esnafıyla bir araya geldi.

Masfed-Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Otonomi'de galerileri gezen Başkan Tuna, klasik arabalarla da yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında gördüğü klasik arabalara binen ve araçların yaşı ile genel özellikleri hakkında bilgi alan Başkan Tuna, galeri esnafının taleplerini de tek tek dinledi. Masfed-Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç'un klasik araba maketi hediye ettiği Başkan Tuna, galeri esnafıyla toplu fotoğraf da çektirdi.

“Gerekli tedbirler alınacak”

Ziyaret sırasında özellikle şehir içi galeri faaliyetlerinin yasaklanmasına rağmen birçok galerinin şehir içinde faaliyet gösterdiğini belirten galeri sahiplerini dinleyen Başkan Tuna, “Bu konu üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Gerekli tedbirler alınacak”dedi.

Otonomi'ye ulaşımın sağlanması konusunun gündemlerinde olduğunu ifade eden Başkan Tuna, “Başkent'te raylı sistemleri yaygınlaştırma projesi kapsamında, ulaşımda ilave iki ayrı metro hattı talep ettik. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nda çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir olarak ayrıca EGO otobüsleriyle de ulaşım için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı. (AYŞ-BC -BA-Y)