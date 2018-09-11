Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığından “Kurtarma Günleri” haftası eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı, “Kurtarma Günleri” haftası kapsamında "Trafik Kazalarına Müdahale" konulu eğitim programı düzenledi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen eğitim programına katılan Hollandalı Eğitim Danışmanı Ronald De Zanger, Ankara itfaiye personeline uygulamalı ve teorik eğitim verdi. Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen 48 itfaiye personeline, son teknoloji ürünü kesiciler ve ayırıcıların kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi verildi.

Araçlar teknolojik aletlerle parçalara ayrıldı

Hidrolik ekipmanlarla parçalanarak kesilen araçlar üzerinde gösterilen pratik eğitimde, trafik kazalarının farklı senaryoları işlendi.

Eğitimde olay yerine en hızlı şekilde ulaşım ve ilk müdahalede izlenecek yöntemlerle birlikte araç içinde sıkışan kazazedelerin kurtarılma süreci de yeni model kesicilerle gösterildi.

Hollandalı uzmandan övgü

Uzman ekipler eşliğinde sık sık eğitim programları düzenleyecek olan Ankara İtfaiyesi, kaza sonrası kurtarma senaryoları, doğru müdahale teknikleri konusunda diğer ülkelerle deneyim paylaşımında bulunacak.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve Ankara İtfaiyesini diğer ülkelerin itfaiyelerine kıyasla oldukça başarılı bulduğunu söyleyen Hollandalı Eğitim Danışmanı Ronald De Zanger, tam not verdiği Ankara İtfaiyesi için şunları söyledi:

“Kesiciler, ayırıcılar ve hidrolik remler kullanılarak kaza esnasında kurtarma işlemini anlatıyoruz. Dünya çapında geziyorum, Ankara İtfaiyesi'nin kullandığı ekipman ve araçlar, dünya standartlarının üzerinde. Gerçekten kalite standardı yüksek son teknolojik aletlerle çalışıyorlar.”