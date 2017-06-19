Büyükşehir Belediyesi başarılı öğrenciler için kamp düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, yaşlılar ve engellilerin yıl boyunca konuk olduğu Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü’de bulunan tatil kamplarına, okulların kapanmasıyla, başarılı öğrenciler de konuk olmaya başlıyor. Kamplar için ilk kafile yola çıktı. Karne hediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan imkandan yararlanacak öğrencileri, yola çıkarken aileleri ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yalnız bırakmadı.

Eğitim döneminde gösterdikleri başarıdan dolayı çocuklarıyla gurur duyan veliler, büyük bir heyecanla çocuklarını otobüslere bindirerek uğurladı. Akçakoca ve Akçay’a gitmek üzere Ankara’dan otobüslerle yola çıkan kafilede, ilk dakikalardan itibaren dostluklar kuruldu, güzel eğlenceli bir atmosfer oluştu. Her hafta başka bir grubun misafir edileceği tatil kamplarında konuklar, 5 yıldızlı otel konforunda, etkinlikler, geziler, turnuvalar ve çeşit çeşit eğlenceyle dolu bir tatil yaşayacaklar. Bir hafta boyunca kendine zaman ayıracak olan öğrenciler, çeşitli turnuvalarla eğlenecek, özel hazırlanan yemeklerle de lezzet dolu günler geçirip, yılın yorgunluğunu atacaklar. Doktor, hemşire, itfaiye, uzman eğitmenler, sosyal ilişkiler uzmanı, yemek personeli ve cankurtarandan oluşan kadronun da hazırda bulunacağı kampta, velilerin gözü arkada kalmayacak.