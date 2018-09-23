Büyükşehir Belediyesi Başkent çiftçisine desteğini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te dört mevsim tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla desteklerine aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, sebze tohumu ve arı kovanı desteğinin ardından bin 571 çiftçiye, 24 Eylül'den itibaren “Yem Bitkisi (Macar Fiği) Tohumu Desteği”nde bulunacak. Başkentli çiftçi ailelerini desteklemek, gelir seviyesini artırarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak özellikle de hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla macar fiği tohumu dağıtımı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı bedeli karşılığında bin 571 çiftçiye yaklaşık 370 ton “Macar Fiği Tohumu Desteği” verecek.

Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, 24 Eylül'den itibaren yem bitkisi tohumlarını dağıtmaya başlayacak. Yüzde 25 çiftçi katkı payı dekontu ile Ankara'nın 13 ilçesinde gerçekleşecek yem bitkisi tohumu dağıtımlarının ilk adresi Akyurt olacak.

Dağıtım yerleri ve adresleri:

“Akyurt, 24 Eylül 2018 Pazartesi saat 11.00, Altındağ, 24 Eylül 2018 Pazartesi saat 11.00, Çubuk, 25 Eylül 2018 Salı saat 11.00, Pursaklar, 25 Eylül 2018 Salı saat 11.00, Bala, 26 Eylül 2018 Çarşamba saat 11.00, Çankaya, 26 Eylül 2018 Çarşamba saat 11.00, Polatlı, 27 Eylül 2018 Perşembe saat 11.00, Gölbaşı, 28 Eylül 2018 Cuma saat 11.00, Haymana, 1 Ekim 2018 Pazartesi saat 11.00, Güdül, 2 Ekim 2018 Salı saat 11.00, Sincan, 3 Ekim 2018 Çarşamba saat 11.00, Ayaş, 4 Ekim 2018 Perşembe saat 11.00 ve Kahramankazan, 5 Ekim 2018 Cuma saat 11.00.”