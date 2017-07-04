Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yüksek binalardaki yangınlara müdahale etmek ve hayat kurtarmak amacıyla yaptırdığı platform araçları, özellikle yeni yapılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) köprü altı geçişlerinde test edildi. Türkiye’de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yüksek binalardaki yangınları söndürmek ve hayat kurtarmak amacıyla yaptırdığı 90 metre yüksekliklere kadar çıkabilen mobil platform, YHT raylarının geçtiği köprülerin altlarındaki yollardan rahatlıkla geçti. Araçla birlikte yüksekliği 4.10 metre olan platform, YHT inşaatı nedeniyle, özellikle Sıhhiye, Cebeci Mamak gibi semtlerde bulunan köprülerde test edildi.

Ankara İtfaiyesi’nin, 90 metrelik platformla birlikte ayrıca 39, 42 ve 54 metre yüksekliğe çıkabilen platform araçları bulunuyor. Platformlar, özellikle yüksek binalardaki yangınları söndürmek ve hayat kurtarmak amacıyla çok önemli görevler için hazır bekletiliyor.