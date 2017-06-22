Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 13:03

Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi’nde lokma dağıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi nedeniyle, camilerde lokma tatlısı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi’nde lokma dağıttı

22 Haziran 2017 13:03


Hacı Bayram Veli Camii ve Kocatepe Camii başta olmak üzere, Kadir Gecesi nedeniyle ilçelerin merkez camilerini dolduran Başkentliler için lokma stantları kuruldu. Ankara genelinde yaklaşık 100 bin kişilik lokma tatlısının dağıtıldığı gecede, 50 seyyar araçla vatandaşlara hizmet sunuldu.


Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yaparak, milli ve manevi değerleri yaşatmak adına birlik ve beraberliğe vesile olması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in talimatıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!