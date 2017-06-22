Büyükşehir Belediyesi Kadir Gecesi’nde lokma dağıttı

Hacı Bayram Veli Camii ve Kocatepe Camii başta olmak üzere, Kadir Gecesi nedeniyle ilçelerin merkez camilerini dolduran Başkentliler için lokma stantları kuruldu. Ankara genelinde yaklaşık 100 bin kişilik lokma tatlısının dağıtıldığı gecede, 50 seyyar araçla vatandaşlara hizmet sunuldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yaparak, milli ve manevi değerleri yaşatmak adına birlik ve beraberliğe vesile olması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in talimatıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildiğini söyledi.