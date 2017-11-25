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25 Kasım 2017 15:40

Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, 100 yıl önceki köy hayatını yaşadı

Ankara Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin daveti üzerine Altınköy Açık Hava Müzesi’nde buluştu.

Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, 100 yıl önceki köy hayatını yaşadı

25 Kasım 2017 15:40

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde sabah erken saatlerde bir araya gelen meclis üyelerini Başkan Veysel Tiryaki ağırladı.


Geçtiğimiz hafta Altındağ Belediye bütçesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından mecliste bir teşekkür konuşması yapan ve tüm meclis üyelerini Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet eden Başkan Tiryaki, “Altınköy Açık Hava Müzesi’nde değerli Büyükşehir Meclis Üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Havalar soğudu, ne var ki Ankara’nın farklı ilçelerinden gelen Büyükşehir Meclis Üyelerimizin sıcaklığı Altınköy’ün havasını ısıttı” açıklamasında bulundu. Altınköy’ün yapılış süreci hakkında da bilgiler veren Başkan Tiryaki, Altınköy’ün 100 yıl öncesinin köy hayatını tüm ritüelleriyle yaşatan bir müze olduğuna dikkat çekti.


Altınköy Açık Hava Müzesi’ni gezen Büyükşehir Meclis üyelerinden bazıları müzeyi ilk kez gezdiklerini, bazıları ise daha önce ziyaret ettiklerini ifade ettiler. Köy kahvesinde mola veren meclis üyeleri, Altınköy Açık Hava Müzesi’nin Ankara için çok değerli bir proje olduğunu belirttiler.




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