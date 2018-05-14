Büyükşehir Belediyesinden ’Ağaç Dikme Şenliği’

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sığınmacı kadın ve çocuklara yönelik Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle başlattığı ’Mülteci Kadınlar ve Çocuklar Destek Projesi’ni geliştirerek, çalışmalarını sürdürüyor. Başkent’teki mülteci kadın ve çocukların yaşam şartlarını kolaylaştırarak, eğitim sistemine dahil olmalarını sağlamak, istihdamlarını arttırmak amacıyla hayata geçirilen projeyle, sosyal uyumun da geliştirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile UNHCR tarafından yürütülen proje kapsamında, Başkent’te sokakta çalışan 60 Türk çocuğu ile 120 mülteci çocuğun katıldığı ’Ağaç Dikme Şenliği’ düzenlendi. Yaşamkent Parkı’nda gerçekleştirilen Ağaç Dikme Şenliğine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Koruma Bölümü Sorumlusu Luca Curci de katıldı.

Her şey çocukların geleceği için

Çocukların heyecan içinde 150 fidanı toprakla buluşturmalarını izlemenin gelecek nesiller için umut verici olduğunu belirten Balcı, "Ben projenin çok güzel şeylere vesile olabileceğini ümit ediyorum. Çocukların hep güldüğü, hiç üzülmediği ve hep mutlu olduğu bir dünya diliyorum” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz da proje sayesinde mülteci çocuklarla Türk çocuklarının kaynaştığına dikkat çekti. Diktikleri fidanlara ilk can suyunu kendi elleriyle veren çocukların doğa ve ağaç sevgisini pekiştirdiklerini belirten Yılmaz, sosyal ve kültürel etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.

Büyükşehir’e övgü

Projenin sosyal ve toplumsal uyumu sağlamak açısından örnek teşkil ettiğini ifade eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli ise "Geçen yıl aralık ayında başladığımız bu projeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yürütmekten onur duyuyoruz. Özellikle Türkiye hükümetine, belediyelere iş birliklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar çalıştığımız belediyeler içerisinde en önemli belediye olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütün yetkililerine teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklar okula, anneler işe

’Çocuklar Okula, Anneler İşe’ sloganıyla hayata geçen proje, çocukların sokak işçiliğinden kurtarılarak annelerin meslek sahibi olmasını da amaçlıyor. Öncelikle mülteci çocukların ve annelerin Türkçe öğrenmelerini hedefleyen bu projenin sonraki aşamasında ise annelere yönelik düzenlenen mesleki kurslar yer alıyor.