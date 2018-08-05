Büyükşehir Belediyesinden şehir turu otobüsleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik örneklerinden biri olarak hayata geçirdiği hizmeti hem Başkentlilerle hem de yerli ve yabancı turistlerle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı daha yakından tanımak isteyen vatandaşları açık otobüslerle her gün şehir içinde ücretsiz yolculuğa çıkarıyor. Çizdiği rotayla vatandaşlara keyifli bir gün yaşatan Büyükşehir Belediyesinin gezi programında peyzaj çalışmalarıyla dikkat çeken rekreasyon alanlarından restore edilerek yeni bir görünüm kazanan tarihi yapılara, geçmişin izlerini taşıyan müzelere kadar birçok yer bulunuyor. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen geziler vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulurken, şehir turuna bireysel katılmak isteyenler Ulus Metro İstasyonu’ndan açık otobüslere biniyor. Açık otobüslerle gezi için grup halinde başvuranlar ise belirledikleri ortak noktalardan alınıp yine aynı yere bırakılıyor. Üstü açık otobüslerin dışında iklim koşullarına bağlı olarak kapalı otobüslerle de gerçekleştirilen şehir turundaki gezi programları ise Çamlıdere gezisi, Beypazarı gezisi, kültürel yerler ve müzeler, tarihi yerler, manevi yerler ve rekreasyon alanlarından oluşuyor. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak sunduğu şehir turu hizmetinden yararlanmak isteyenler, 153 Mavi Masa Çağrı Merkezi ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bireysel ya da toplu bir şekilde başvuru yapabiliyorlar.