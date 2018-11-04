Büyükşehir Belediyesinden "Yemekte balık yaşam boyu sağlık" projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, faydası saymakla bitmeyen, yetişkinler kadar çocuklar için de son derece gerekli olan balığın tüketimini arttırmak için özellikle okullarda sosyal faaliyetler yürütüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen “Yemekte Balık Yaşam Boyu Sağlık Projesi” kapsamında çocuklara balığın yararları anlatılarak, içerisinde balık resimlerinin yer aldığı boyama kitabı ve boya kalemleri hediye ediliyor.

Türkiye'de kişi başına 8 kilogram olan yıllık balık tüketiminin Avrupa'da 22 kilogram olduğuna dikkat çeken Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, “Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi olan balık tüketiminin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Sincan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunda başlattığı bu uygulamayı, Başkent'teki 33 okulda devam ettirmeyi planlıyor. Proje kapsamında çocuklara yönelik balık piknikleri düzenleyen, balık çiftliklerine geziler gerçekleştiren Büyükşehir, sağlıklı bir yaşam için çocuklara küçük yaşta balık yeme alışkanlığı kazandırılmasını hedefliyor.