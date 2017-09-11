Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 12:51

Büyükşehir Bilgi Erişim Merkezi’nde yeni dönem kayıtları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Cinnah Caddesi’nde bulunan; yaşlılar ve gençlerin, teknoloji, internet ve dil kurslarından yararlandığı Bilgi Erişim Merkezi’nde kayıtlar devam ediyor.

Büyükşehir Bilgi Erişim Merkezi’nde yeni dönem kayıtları sürüyor

11 Eylül 2017 12:51

Merkez’de eğitime, Ekim ayının ilk haftası başlanacak.


Gençlerin de yararlandığı merkeze, “öğrenmenin yaşı yok” diyen, aralarında çok sayıda emeklinin de bulunduğu, keşfetmeye, eğitime her zaman açık, 60 yaş üstündeki kişiler de büyük ilgi gösteriyor.


Çankaya Cinnah Caddesi Kırkpınar Sokağı’nın girişinde bulunan alt geçitte hizmet veren ve 30 kişilik iki sınıftan oluşan Bilgi Erişim Merkezi’nde, her öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. 3 aylık dönemler halinde verilen derslere üyeler, haftada 2 gün 2’şer saat katılıyor. Merkezde, “teknoloji, temel bilgisayar, word, photoshop, facebook-twitter, photo story, power point-excel, Fransızca ve İngilizce” branşlarında eğitim veriliyor.


Kursiyerler için Bilgi Erişim Merkezi’nde, derslerin yanı sıra çok çeşitli geziler de düzenleniyor. Her ay periyodik olarak 2 kez Devlet Tiyatrolarına da giden üyeler, sinema günlerinin yanı sıra önemli gün ve haftalarda düzenlenen seminerlere katılıyor. Merkez bünyesinde, kent içinde ve dışında tarihi ve turistik yerler ile müze, kurum, park ve buna benzer birçok yere de geziler gerçekleştiriliyor.


Merkeze, 408 ve 413 numaralı EGO otobüsleriyle ulaşılabiliyor. Kimlik fotokopisi ve 2 fotoğrafla üye kaydı yapılan merkez hakkında ayrıntılı bilgi, “440 52 18” No’lu telefonlardan alınabiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç