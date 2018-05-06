Büyükşehir haşerelere savaş açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, sinek ve haşereyle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde yoğunlaştırdığı çalışmalarla zararlı canlıların üremesinin önüne geçiyor. Haşereyle mücadele ederken muhtelif yerlerde dezenfekte çalışmalarını da titizlikle sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 200 personelden oluşan 63 ayrı ekiple çalışmalarına devam ediyor. Ekipler özellikle Başkentlilerin son günlerde yoğun ilgi gösterdiği Altınpark, Mogan, Mavi Göl, Göksu, Harikalar Diyarı, Dikmen Vadisi gibi rekreasyon ve mesire alanlarında ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

25 ilçeyi kapsayan 313 bin hektarlık alanda etkin bir mücadele gerçekleştirilirken, vektör üremesine müsait olan alanlar tespit edilerek ilaçlama yapılıyor. Bu kapsamda fosseptik, rögar, pazar yerleri, terk edilmiş binalar, hayvan besihaneleri, parklar, göl, baraj, sulak ve yeşil alanların yanı sıra kamu kurumlarının kapalı alanları gibi vektör üreme potansiyeli olan yerlerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Taşıdıkları bakterilerle sıtma, tifo, tifüs, kene gibi birçok hastalığı insanlara bulaştırabilen haşerelerle etkili bir şekilde mücadele eden ekipler, insan sağlığı için ciddi sağlık sorunlarının yaşanmasının da böylece önüne geçiyor.

Haşereler kontrol altına alınırken bir yandan da ekolojik dengeye ve doğadaki diğer canlılara zarar vermeden bilimsel metotlarla mücadele sürdürülüyor. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle desteklenen "Entegre Vektör Mücadele Programı" etkin bir şekilde uygulanıyor. Program kapsamında sahada gözlem istasyonları kurularak; haşere türü, popülasyon yoğunluğu ve zamanları gibi veriler dikkate alınarak uygun ilaç seçimi yapılıyor. Haşerelerle mücadelede istenmeyen canlıların kontrolü sağlanırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ilaçlar kullanılıyor.

Haşereyle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğüne dikkat çeken yetkililer, apartman arasındaki boş alanlara çöp atmamalarını, ağzı açık bir şekilde su depolamamalarını, fosseptik ve kuyu benzeri depoların sinek girmeyecek şekilde ağzının kapalı olmasına özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı.