Büyükşehir, Karagöl Milli Parkı’nı yeniliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan geçen yıl devraldığı Çubuk Karagöl Milli Parkı’nda yenileme ve düzenleme çalışmaları yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi parkı tamamen yeniledi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Bircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in talimatıyla başladıkları çalışmaların oldukça ilerlediğini ve kısa sürede tamamlayarak parkı hizmete açacaklarını söyledi. Bircan, "Ankaralılar, kısa süre içinde huzurlu vakit geçirebilecekleri çok güzel bir mesire alanına kavuşmuş olacak. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan piknik sezonunda vatandaşlarımızı mağdur etmemek için, zaten bir süre önce bazı alanları hafta sonları hizmete açmıştık” ifadelerinde bulundu.

Başkan Gökçek’in “Karagöl sil baştan ele alınacak” sözünden sonra 37 bin metrekarelik alana 3 bin 752 metrekare yürüyüş yolu yapıldığını, 8 bin metrekarenin yeşil alan olarak tasarlandığını, 4 bin 158 metrekarelik alana otopark yapıldığını belirten Daire Başkanı Bircan, park içinde yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Parkımızı güzelleştirmek için her türlü ayrıntıyı düşündük. Daha önce sıkıntılı olan aydınlatma, temiz su ve yağmur suyu altyapısını yeniden ele aldık. Ziyaretçilerimizin akşam saatlerinde de parkımızda vakit geçirmeleri için parkın her tarafına 90 aydınlatma direği yerleştirdik. Çocukların hoşça vakit geçirmeleri ve eğlenmeleri için alana dev bir oyun grubu kurduk. 500 metrekare büyüklüğünde çim futbol sahası yaptık. 120 piknik masası, 40 çöp kovası temin ettik, halen bunları yerleştiriyoruz. Ayrıca tuvaletler, mescit ve abdesthane yaptık.”

Yeşilin her tonunun hakim olduğu Karagöl Milli Parkı’nda ağaç sayısına eklemeler yapıldığını da belirten Bircan, park içine 290 boylu ağaç ve 48 bin çalı diktiklerini, park içinde bulunan restoran binasına, doğaya uygun şekilde tadilat yapıldığını, ayrıca parkın 24 saat güvenlik görevlileri tarafından denetim altında olacağını söyledi.