Büyükşehir zabıtası Ramazan öncesi denetimde

Büyükşehir Zabıta ekipleri iş yerlerinde yaptıkları gıda denetimlerinde, işletme ruhsatlarının dışında öncelikli olarak çalıştırılan personelin hijyen belgelerini de kontrol etti. İş yerlerinin sağlık kurallarına uyup uymadığına bakılan denetimlerde, gıda maddelerinin hazırlanma ve satışa sunulma aşamaları da titizlikle tek tek incelendi.

Kurallara uyan esnafa teşekkür

Yapılan kontrollerde tüm sağlık koşullarını yerine getiren esnafa teşekkür eden zabıta ekipleri, eksiklik tespit ettikleri işletme sahiplerinin ise eksiklerini gidermeleri konusunda zabıt tuttu. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin üretildiğinin tespit edilmesi halinde işletmelere para cezası uygulanacağı bilgisini veren ekipler, yaptırımların faaliyetten men etmeye kadar gidebileceği uyarısında bulundu.

“Ramazan ayı öncesinde denetimleri sıklaştırdık”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, gıda ürünlerinin vatandaşlara sağlıklı şekilde ulaşması için gıda üretim ve satış merkezlerini devamlı kontrol altında tuttuklarını söyledi. Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarına dikkat çeken Yücel, zabıta ekiplerinin vatandaşın güvenliği ve huzuru için 24 saat esasına dayalı görev yaptığını vurguladı. Yücel, “Sağlık kurallarına yeterince uymadan gıda maddesi üreten, halk sağlığını tehlikeye atan ve gerekli yasal mevzuata uymayarak kaçak yollardan gıda maddesi satışı yapan esnafa geçit vermeyeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının ayrıca ilçe zabıta müdürlükleri ile de ortaklaşa çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Yücel, zabıtanın görev alanına giren ve Başkentlilerin yararına olacak tüm konularda kanunlar çerçevesinde denetimlerini arttırarak sürdüreceklerini kaydetti.