Büyükşehir'de eğitim atağı

İlk yardımdan güvenliğe, görgü kurallarından halkla ilişkilere kadar pek çok konuda uzman eğitmenler eşliğindepersonele yönelik seminer ve eğitim programları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” için protokol imzaladı.

Kaliteli hizmet için eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı tarafından imzalanan protokolle, Büyükşehir personelini temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitime tabi tutulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı (ÇASGEM) işbirliğinde gerçekleştirilecek eğitimler sayesinde personel daha kaliteli ve güvenli bir iş yaşamına kavuşacak.

EGO şoförlerine “Stres Yönetimi”, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Personeline “Görgü Kuralları”, Güvenlik personeline “Terörle Mücadele”, Sağlık personeline “İş Güvenliği ve Sağlığı” gibi hizmet içi eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, eğitim hizmetlerini artırdı.

Önce iş sağlığı ve güvenliği

Eğitim atağına kalkan Büyükşehir Belediyesi, protokol kapsamında Aralık ayına kadar eğitimlere devam edecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ÇASGEM uzmanları tarafından çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ayrıntılı bilgi verilecek.