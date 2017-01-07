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07 Ocak 2017 11:21

Büyükşehir’de ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

Büyükşehir’de ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

07 Ocak 2017 11:21

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2016’nın soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ısıtmaya devam etti.
Sosyal projelerde örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1997 yılında başlattığı kömür yardımları sürüyor. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere toplam 1 milyon 331 bin 500 ton kömür yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu soğuk kış günlerinde 80 bin ailenin kapısını çaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanına yeni katılan ilçelerde dahil olmak üzere her aileye bir ton olmak üzere 80 bin aileye kömür yardımında bulundu.
TÜİK’in yoksulluk sınırı verilerine göre belirleniyor
Büyükşehir Belediyesi kömür yardımı öncesinde herhangi bir karışıklığa ve haksızlığa sebebiyet vermemek için yoksulluk sınırının altında olan vatandaşların tespiti TÜİK yoksulluk sınırı baz alınarak yapılıyor. Ankara il sınırları içerisinde ikamet eden ve TÜİK’in yoksulluk sınırında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde uzman kişiler tarafından yapılan incelemenin sonucuna göre kömür yardımında bulunuluyor.
Yardım almak için başvuru yapan vatandaşların durumu hassasiyetle değerlendiriliyor. Yardım dağıtımının ön koşulu ailenin gelir durumu oluyor. Uzmanlar kömür yardımı almak isteyenlerin evlerine gidip inceleme yaparak, evin ısınma biçimine, ısınmak için kömüre gereksinim duyulup duyulmadığına da bakıyor. Eğer kömür ihtiyacı yoksa kesinlikle bu evlere yardım gönderilmiyor.
İncelemeler sonucunda ekonomik durumları iyi olmayan ailelere kömür dışında gıda, temizlik, ekmek gibi diğer yardım kalemlerinde de destek sağlanıyor.
Kükürkt oranı düşük, kalitesi yüksek
Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür çevreci özelliği ile de dikkat çekiyor. Ankara’nın hava değerlerini çevreci projeleri ile yaşanabilir seviyeye yükselten Büyükşehir Belediyesi, kesinlikle kükürt oranı düşük, kalori oranı yüksek ithal kömür dağıtımı gerçekleştiriyor.
Kış boyunca devam eden kömür yardımını alabilmek için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar “Osmanlı İş Merkezi Yeni Etlik Caddesi Keçiören” adresinde bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nden ayrıntılı bilgi alabiliyor.



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