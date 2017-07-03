Büyükşehirden 2 yeni üst geçit

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yayaların rahat ve güvenli şekilde, trafik akışını engellemeden karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanması için Ankara’da ihtiyaç duyulan yerlere yaya üst geçitleri yaptıklarını söyledi. Bu doğrultuda son olarak Anadolu Bulvarı YDA Park Avenue Konutları önüne ve Anadolu Bulvarı 1297 Cadde kesişimine 2 yaya üst geçidi yaptıklarını belirten yetkililer, bu geçitlerde panoromik engelli asansörü ve yürüyen merdiven bulunduğunu ve betonarme temeller üzerine çelik konstrüksiyon olarak yapıldığını kaydetti.

Yetkililer, Hipodrum Caddesi Adliye Ek Binası önü, Samsun Yolu Manolya Sitesi önü, Batı Bulvarı üzeri Batı Koleji önü ile 1071 Malazgirt Bulvarı’nın Öveçler kısmında olmak üzere 4 yeni yaya üst geçidinin yapım çalışmalarının sürdüğünü de bildirdi.