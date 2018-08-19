Büyükşehirden Başkentlilere bayram hediyesi

Çakırlar ve Göksu’yu birbirine bağlayan bulvar hizmete açıldı. Göksu 1. TBMM ile Batıkent 1940 Caddeyi birbirine bağlayan toplam 4 kilometrelik bulvar, 3 gidiş-3 geliş ve emniyet şeritleriyle birlikte toplam 35 metre genişliğinde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yapımı tamamlanan Batıkent Çakırlar-Eryaman Göksu Kavşağı arasındaki bulvar sayesinde her iki bölgenin trafiği büyük ölçüde rahatlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın da incelemelerde bulunduğu ve bayram öncesi araç trafiğine açılan bulvar, alt ve üst yapısıyla Başkent ulaşımına yeni ve modern bir görünüm kazandırdı.