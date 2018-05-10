Büyükşehirden Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar için piknik

Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, çocukların erken yaşta kemiklerinin gelişimini hızlandırarak farkındalığı artırmak ve balık yeme alışkanlığını kazandırmak amacıyla “balık pikniklerini” sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği piknik, Mavi Göl mesire alanında gerçekleştirildi. Piknikte balıklar, Türkiye Aşçılar Federasyonu ile Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği uzman aşçıları tarafından pişirildi. Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu’nun da katıldığı piknikte, Büyükşehir Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar balık-ekmeklerini güle oynaya yedi. Büyükşehir Belediyesinin hediye ettiği toplarla bol bol futbol oynayan minikler, hem balık yeme alışkanlığı kazandı hem de keyifli bir gün geçirdi.