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02 Ağustos 2018 14:47

Büyükşehir’den çocuklar için oyun çizgileri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını okul bahçelerine taşıyor.

Büyükşehir’den çocuklar için oyun çizgileri

02 Ağustos 2018 14:47

Oyun çizgileriyle donatılan okul bahçeleri, çocuklar için yaz aylarında alternatif oyun alanları haline dönüşüyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların oyun oynayabilmeler için okul bahçelerini oyun çizgileriyle donatıyor. Nisan ayından itibaren başlayan çizgi çalışmaları arasında, “Yakan Top”, “Seksek”, “Köşe Kapmaca”, “Tombik” ve “Mendil Kapmaca” oyunları yer alırken, pek çok geleneksel oyun okul bahçelerinde hayat buluyor.


Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, çocukların yaz tatili boyunca boş zamanlarını değerlendirmeleri ve keyifli anlar geçirmeleri sağlanıyor.


Büyükşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul müdürlüklerinin işbirliğiyle, Nisan ayından bugüne kadar Başkent’teki 60 okul bahçesinde 400 adet oyun alanı oluşturdu.




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