Büyükşehirden hayat kurtaran eğitim

İş güvenliği uzmanları tarafından iki gün süreyle verilen eğitimlerde yüksekte güvenli çalışma, montaj-demontaj, bakım-onarım ve temizlik işlerine yönelik hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bünyesinde ANKARAY, metro ve teleferik istasyonlarında “Yüksekte Güvenli Çalışma’’ eğitimine yaklaşık 500 personel katıldı. İş güvenliği eğitiminin ilk gününde teorik eğitim alan Büyükşehir personeli, ikinci günde ise Yenimahalle-Şentepe Teleferik hattında uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Teleferik hattı üzerinde tehlikeli noktalarda güvenli çalışma metotları konusunda eğitim alan personele iş güvenliğinin önemi konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. Yüksek yerlerde düşme risklerine karşı nasıl önlem alınması gerektiği, hayati önem taşıyan güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu uygulamalı olarak gören personel, alet ve teçhizatların doğru kullanımı hakkında da eğitim aldı. Olası iş kazalarının ve can kayıplarının olmaması için iş güvenliği tedbirlerinin alınmasının hayat kurtardığının anlatıldığı personele periyodik aralıklarla eğitim verilmeye devam edilecek.