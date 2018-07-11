Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 11:05

Büyükşehirden hayat kurtaran eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, ANKARAY, metro ve teleferik hattında temizlik hizmetlerinde çalışan personeline “İş Güvenliği” eğitimi verdi.

Büyükşehirden hayat kurtaran eğitim

11 Temmuz 2018 11:05


İş güvenliği uzmanları tarafından iki gün süreyle verilen eğitimlerde yüksekte güvenli çalışma, montaj-demontaj, bakım-onarım ve temizlik işlerine yönelik hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bünyesinde ANKARAY, metro ve teleferik istasyonlarında “Yüksekte Güvenli Çalışma’’ eğitimine yaklaşık 500 personel katıldı. İş güvenliği eğitiminin ilk gününde teorik eğitim alan Büyükşehir personeli, ikinci günde ise Yenimahalle-Şentepe Teleferik hattında uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Teleferik hattı üzerinde tehlikeli noktalarda güvenli çalışma metotları konusunda eğitim alan personele iş güvenliğinin önemi konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. Yüksek yerlerde düşme risklerine karşı nasıl önlem alınması gerektiği, hayati önem taşıyan güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu uygulamalı olarak gören personel, alet ve teçhizatların doğru kullanımı hakkında da eğitim aldı. Olası iş kazalarının ve can kayıplarının olmaması için iş güvenliği tedbirlerinin alınmasının hayat kurtardığının anlatıldığı personele periyodik aralıklarla eğitim verilmeye devam edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç