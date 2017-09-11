Büyükşehir’den köylere konuk evleri

Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, konuk evleriyle, hem köy geleneğini yaşatmayı hem de mahalle statüsü kazanan köylerde sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Köy kültürünü yeni kuşaklara aktarmak istediklerini belirten Üçpınar, ilk aşamada 18 ilçede toplam 36 köy konuk evi yapmayı planladıklarını, bunun 9’unun tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı sürdürülen konuk evleriyle, hemşehri kültürünü yaşatmaya da katkı sağladıklarını kaydeden Üçpınar, “Konuk evleriyle, mahallelilerin bir araya gelip toplantı yapabilecekleri, sevinci ve kederi paylaşarak birbirleriyle dayanışma sergileyecekleri bir ortam hazırlıyoruz” diye konuştu.

Köy konuk evlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Vedat Üçpınar, “Açılan 9 köy konuk evinin yanı sıra 5 konuk evi daha tamamlanmak üzere. Geriye kalan 22 köy konuk evinde ise çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Konuk evleri, 300 ve 150 metrekare olmak üzere 2 tipte inşa ediliyor. Evlerin içinde her türlü ihtiyacın giderileceği bölümler ile oturma grupları yer alıyor.