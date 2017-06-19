Büyükşehir’den köylere malzeme desteği

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Ankara’ya bağlı tüm ilçelerin Büyükşehir sınırları içine dahil edilmesiyle köy statüsünden mahalleye dönüştürülen 909 köye, düğünlerde, bayramlarda ve cenazelerde kullanılmak üzere masasından, sandalyesine, çay ocağından tüpüne, çay bardağından ses sistemine kadar malzeme yardımı yapıyor.

Kahramankazan Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen törene; Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Kent Estetiği Daire Başkanı Ömer Öksüz, köy muhtarları, ihtiyar heyeti ve vatandaşlar katıldı. Malzeme dağıtım töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 yılda Kahramankazan’a yapılan hizmetleri anlattı. Üçpınar, bu süre içerisinde ilçeye 338 milyon TL’lik yatırım yapıldığını belirterek, 2019 yılına kadar asfalt atılmayan köy yolu kalmayacağı müjdesini verdi.

İlçeye yapılan yatırımları anlatan Vedat Üçpınar, şunları söyledi:

“Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kahramankazan’a 823 bin ton asfalt atıldı, 100 kilometre sanayi yolu yapıldı. 412 kilometre kaldırım döşenirken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 113 bin adet çiçek, 100 bin çalı, 3 bin 141 adet ağaç dikildi. 210 adet oyun grubu ilçemizin farklı mahallelerine yerleştirildi.”

Kırsal ve sosyal desteklerden de bahseden Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, “Şimdi ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’in fikri olan köylerimize desteğe devam ediyoruz. Köylerimize masa, sandalye, çay kazanı, çay takımı, bardak takımı, portatif ses cihazı hediye ediyoruz. Kahramankazan’a 2 bin 100 adet plastik sandalye, 525 adet masa, 41 çay kazanı gibi köylerimizin ihtiyacı olan malzemeleri karşılıyoruz, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de “İlçemize bu döneme kadar bu denli büyük yatırımlar ve destekler yapılmamıştı. Bu desteklerin ilçemize yapılması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.