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22 Haziran 2017 12:22

Büyükşehirden mezarlıklarda bayram temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, günlük ve haftalık olarak sürekli temizlenen Karşıyaka Mezarlığı’nda bayram öncesi kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi.

Büyükşehirden mezarlıklarda bayram temizliği

22 Haziran 2017 12:22

Temizlik ekipleri, cami ve idari birimlerden başladığı temizlik çalışmaları kapsamında ana ve ara yollarda da bakım yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı temizlik ekipleri, Cebeci Asri, Karşıyaka, Mamak Ortaköy, Sincan Çimşit ve Gölbaşı mezarlıklarında bayram temizliği yaptı. Türkiye’nin de en büyük mezarlığı olan Karşıyaka Mezarlığı’nda idari bina ve caminin bulunduğu alandan temizliğe başlayan ekipler, daha sonra mezarlık içindeki ana yolları araçlarla süpürdü. Geniş bir alana sahip Karşıyaka Mezarlığı’nda ara yollarda ve kabristan çevrelerinde temizlik ve bakım gerçekleştiren ekipler, Karşıyaka Mezarlığı’nı bayram öncesi ve sonrası, ziyaretlere hazır hale getirdi.


Büyükşehir Belediyesi bakım-onarım ekipleri, Cebeci Asri Mezarlığı’nda da çalışmalarını sürdürdü. Bayramda çok sayıda vatandaşın yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için geleceği Ankara’nın en eski kent mezarlığı Cebeci Asri Mezarlığı’nda, büyükşehir ekipleri, bordür taşları yerleştirerek yürüyüş yollarını sağlamlaştırırken, eksik kaldırım taşlarını da tamamladı, yolları düzeltti.




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