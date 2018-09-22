Büyükşehir'den miniklere yaz-kış eğlence

Sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık gibi bir çok alanda çocuklara yönelik çeşitli hizmetlerle örnek teşkil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Başkent'in rekreasyon alanlarında gerçekleştirdiği birbirinden keyifli eğlence programlarıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Ailece eğlence

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA A.Ş' nin düzenlediği çocuk etkinliklerinde; tiyatro, balon, tahta bacak, sihirbazlık ve palyaço gösterilerini büyük bir ilgiyle izleyen minikler, düzenlenen yarışma programlarıyla hem eğleniyor hem de yarışarak sürpriz hediyelerin sahibi oluyor.

Binlerce çocuğun hafızalarında keyifli anılar bırakan etkinlikler sadece miniklere değil ebeveynlere de eğlence dolu anlar yaşatıyor.

Her hafta farklı noktada eğlence

Yaz döneminde Ankara'nın en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Altınpark'ta başlayan etkinlik, her hafta Ankara'nın farklı bir prestij parkında gerçekleştirilecek.

Konser programlarıyla daha da renklenen etkinlikler, kış döneminde ise kapalı mekanlarda yapılmaya devam edecek.