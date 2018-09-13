Büyükşehirden mis kokulu eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA koordinatörlüğünde ilk kez "Bahçe Hobi Eğitimi"ne başlıyor.

Yaptığı yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları ile Başkent'i güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle de evlerin, bahçelerin ve hatta balkonların güzelleşmesine aracı oluyor. Birçok alanda düzenlediği kurslara bir yenisini daha ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaş sınırı olmadan tüm Başkentlileri Altınpark'ta düzenlenecek “Bahçe Hobi Eğitimi”ne davet ediyor. Hobi olarak bahçe ya da balkonda bitki yetiştirme ve bakımıyla ilgilenmek isteyenlere yönelik kapsamlı bir kurs programı düzenleyen ANFA, bitki üretiminden peyzaja kadar profesyonel bir eğitim verecek. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yıl boyunca devam etmesi planlanan ve 10'ar kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek olan ücretsiz kursun 1. dönem eğitimi, 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bir hafta sürecek kursta hem teorik hem de pratik eğitim verilecek. Bahçe Hobi Eğitim Kursu haftanın 6 günü 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Konularında uzman teknik ekip tarafından verilecek derslerde toprak bilgisi, mevsimlik çiçek türleri, salon ve balkon bitkileri, soğanlı bitkiler, kaktüs-sukkulent, çim alanı, fidan, gül yetiştiriciliği, bitki dikim teknikleri ve zirai mücadele konuları yer alacak. Eğitim süresince yemekhane hizmetinden yararlanabilecek olan kursiyerlerin çalışma önlüğü, eldiven ve kırtasiye ihtiyaçları da ANFA tarafından karşılanacak.

Bahçe hobi eğitimine katılmak isteyenlerin kayıt için 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile Altınpark Bitki Evi'ne başvuru yapmaları gerekiyor. Yıl boyu devam edecek eğitim programı için detaylı bilgiye “www.anfa.com.tr” adresinden de ulaşılabilecek. Bir haftalık eğitim sürecini tamamlayan kursiyerlere, eğitimin sonunda katılım sertifikaları verilecek.